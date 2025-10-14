Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
José Antonio Gurpegui, sobre el saludo entre Trump y Sánchez: "Las dos palmaditas no lo hace con todo el mundo"

El director del Instituto Franklin y profesor en la Universidad de Alcalá califica el encuentro entre Trump y Sánchez como positivo.

Ángela Clemente
Publicado:

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, saludaba este lunes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la recepción protocolaria en la cumbre para la paz en Gaza. Ambos protagonizaron un saludo cordial. José Antonio Gurpegui, director del Instituto Franklin y profesor en la Universidad de Alcalá, ha analizado dicho encuentro en las Noticias de la Mañana con Manu Sánchez señalado que hace "una interpretación positiva" y que "hubo cordialidad entre ellos".

Trump llegó con bastante retraso a la cumbre en la ciudad egipcia de Sharm El Sheij, y antes de la foto de familia y la firma del plan de paz, fue cuando saludó uno a uno a los líderes que asistieron al evento.

"Las dos palamaditas no lo hace con todo el mundo"

Gurpegui entra en detalles y resalta "las dos palmaditas" que el presidente estadounidense dio en la mano a Sánchez como "algo que no hace con todo el mundo", sino que "lo hace cunado quiere una proximidad, por ejemplo, si recogemos las imágenes con Netanyahu vemos que también le da dos palmaditas", aspecto que considera "positivo" con el líder español.

y obviamente la referencia al PIB español, está nombrando el famoso 5%

Analizando las imágenes es posible apreciar que Pedro Sánchez "supo reaccionar tocándole el codo en respuesta". En resumen, "un encuentro con el presidente Pedro Sánchez en términos generales positivo. Además, la sonrisa de ambos en ese instante mostraría "que en ese momento había una cierta sintonía".

El comentario de Trump sobre el PIB

El presidente de Estados Unidos bromeó respecto a las discrepancias con España en relación al gasto en defensa durante su discurso final refiriéndose de manera directa al jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, al preguntar si estaban "trabajando para convencerlo" de la necesidad de aumentarlo.

"¿Estáis trabajando para convencerlo de lo del PIB (en referencia al gasto en defensa del 5 por ciento)? Vamos a acercarnos, estáis haciendo un trabajo fantástico", señalaba Trump, que preguntó dónde estaba la delegación española -"¿España? ¿Dónde está?"- mientras buscaba con la mirada a Sánchez.

