Profesoras españolas en Minnesota: "Da miedo ir por la calle y encontrarse a esta policía"

Rosa y Carme tienen varias cosas en común: son profesoras, españolas y ambas llevan más de 20 años viviendo en Minesota. Ellas también están sufriendo el miedo que rodea estas semanas a la ciudad: "Aunque llevo muchos años viviendo en este país y tengo la nacionalidad americana. Me defiendo, conozco el sistema, piensas bueno si están parando a gente, me van a notar que tengo un acento, porque eso no lo voy a negar y forma parte de mi identidad". A Carme le invade una sensación parecida: "Lo que da bastante miedo es que cuando vas por la calle, por las razones que sea, vas a tus cosas, que te encuentres con esta policía".

Estudiantes aterrorizados

Ella vive cada día el terror generalizado de muchos estudiantes de universidad. Trabaja como profesora de matemáticas en la Universidad de Minesota y asegura que tiene muchos alumnos internacionales. De la India y otros países y le piden cada día alguna alternativa para no tener que acudir al campus, por miedo a las redadas. "Las puertas de los edificios están todas cerradas. Solo puedes entrar con tu identificación. Además nos avisan que cuando entres que no dejes que nadie te siga".

El estado de psicosis ha llevado a muchos centros a volver a métodos que creíamos del pasado, como por ejemplo las clases online durante la pandemia de la COVID-19. En el colegio de Rosa también han optado por esta opción, porque según nos han contado los padres de muchos alumnos y también algunos docentes ven en riesgo su integridad a la hora de desplazarse al trabajo. "Yo voy a trabajar pero no voy a tener alumnos porque nos estamos preparando para todos los alumnos que decidan quedarse en casa por ese miedo, por esa inseguridad".

Espíritu de comunidad en Minesota

A pesar de ser una ciudad de millones de habitantes, el espíritu de comunidad, esa sensación de estar organizados, se extiende entre la población. Muchos vecinos se llevan comida o se hacen favores entre ellos para evitar ser interceptados: "Hay una red muy grande, de hecho hay mapas. La gente mira y avisa. Oye que hemos visto a ICE por la 444, una autopista que hay muy cerquita". Algunos llevan silbatos para tocarlos ante la presencia de las fuerzas migratorias. Otros hacen sonar las alarmas de los coches para avisar a los vecinos de que el ICE, está cerca.

Ambas profesoras sienten mucha frustración por ver el trato que están recibiendo muchas personas que llegaron como ellas para trabajar y formar su vida. Y cuentan cómo muchos de estos migrantes ayudaron un día a levantar el estado cuando era un lugar pobre y abandonado: "Gente que ha hecho eso para mejorar la vida de sus hijos, yo, los quiero de vecinos" asegura Carme. Ahora las calles son un peligro para ellos, pero seguirán luchando contra el terror estatal como sentencia Bruce Springsteen en su última canción protesta "Streets of Minnesota".

Las protestas se extienden por todo el país. Los Ángeles, San Francisco, Washington...todas se han sumado a lo que ya se considera un movimiento nacional. Se han convocado más de 300 manifestaciones en los 50 estados.

