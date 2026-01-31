Bruce Springsteen interpreta por primera vez 'Streets of Minneapolis', canción que critica la brutalidad policial del ICE

El cantante estadounidense Bruce Springsteen apareció por sorpresa el pasado viernes en un concierto en Minneapolis con el objetivo de recaudar fondos para las familias de los dos fallecidos por disparos de agentes de inmigración (ICE) en las últimas semanas.

'Streets of Minneapolis', himno por los dos fallecidos

'The Boss' interpretó por primera vez en público el tema compuesto para denunciar la brutalidad de los federales, titulado 'Streets of Minneapolis' (Calles de Minneapolis). Un himno en homenaje a Alex Pretti y Renee Good, víctima de la brutalidad policial. Springsteen dijo que compuso la canción el 24 de enero, la grabó el martes 27 y la lanzó el miércoles 28 de este mes.

En esta se menciona al "rey Trump" y a sus "matones federales" en lo que es otra reivindicación del intérprete en contra de las políticas de Trump, al que siempre ha criticado desde su primer mandato en 2016.

