Lady Gaga confiesa que un productor la violó con 19 años y que se quedó embarazada

La cantante Lady Gaga ha confesado en el programa de Oprah Winfrey que siendo joven, con 19 años, mientras estaba trabajando, un productor -del que no dijo su nombre- le dijo "quítate la ropa" y la violó. De esta relación sexual no consentida ella se quedó embarazada. Tras esto sufrió un "fuerte trauma" que derivó en un brote psicótico" y que llegó a cortarse.

Explica que ha realizado esa confesión porque ha pasado por ello y "la gente necesita ayuda". Cuenta que le ha costado años darse cuenta de que ella no había hecho nada malo para ser violada.

"No quiero volver a enfrentarme a esta persona nunca más", admitía Gaga, que explica que el proceso mental para recuperarse "ha sido lento" y que es posible que "se desencadene otra crisis y volver a caer en pensamientos oscuros de querer autolesionarse"

Lady Gaga cuenta que "estuvo enferma" durante semanas después y que se dio cuenta de que "era el mismo dolor que sentía cuando la persona que me violó me dejó embarazada en una esquina. Estaba en la casa de mis padres porque estaba vomitando y enferma. Habían abusado de mí. Estuve encerrada en un estudio durante meses", confesaba.