La fortuna de los Obama se dispara tras el éxito editorial de las memorias del expresidente

Hace casi cuatro años de la salida del ex presidente de Estados Unidos Barack Obama pero su fortuna no ha dejado de crecer. Él y su mujer, Michelle Obama, han creado un imperio reforzado tras el éxito editorial de sus dos autobiografías.

Han pasado casi cuatro años de la llegada de los nuevos inquilinos a la Casa Blanca, Donald y Melania Trump, y desde entonces los Obama han emprendido nuevos negocios hasta conseguir multiplicar por 100 su fortuna.

Autobiogrfías superventas

El ex presidente publica ahora sus memorias 'A Promised Land' donde reflexiona sobre su infancia, su matrimonio y los dos mandatos como presidente. "Espero que la gente se haga una idea de como es ser presidente de Estados Unidos y de los altibajos que conlleva porque de hecho es un trabajo", cuenta el ex presidente. Michelle Obama publicó también sus memorias en un libro récord en ventas bajo el título de 'Becoming' con más de 700 mil ejemplares vendidos en todo el mundo.

A día de hoy, la ocupación de los Obama está en su Fundación, la cual realiza conferencias a lo largo de todo el mundo y con una larga lista de espera, y el Centro Presidencial en Chicago.

La marca Obama

El 20 de enero de 2009, Barack y Michell Obama protagonizaban el baile presidencial tras la victoria del candidato demócrata en las elecciones de Estados Unidos. Fue el presidente número 44 de la Casa Blanca y el primer afroamericano en ostentar este cargo y desde entonces, ambas figuras han seguido presentes en la sociedad estadounidense.

Barack Obama sería presidente durante los dos mandatos de cuatro años permitidos según la legislación del país mientras su mujer, la primera dama, centró sus actividades dentro de la administración demócrata en promover la vida sana y los derechos sociales. La comunicación fue a lo largo de su mandato un factor clave y dieron la oportunidad a la prensa estadounidense de mostrar como nunca antes la faceta más personal e íntima de un presidente.