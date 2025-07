Los jóvenes europeos están perdiendo la fe en la democracia: solo la mitad de ellos piensa que es el mejor sistema de gobierno

La generación Z ha hablado. Solo la mitad de los jóvenes en Francia y España (57%) cree que la democracia es la mejor forma de gobierno, y ese apoyo es aún menor entre sus homólogos polacos donde solo alcanza el 48%. Más de uno de cada cinco (21%) estaría a favor de un gobierno autoritario en ciertas circunstancias que no se llegan a especificar.

La cifra más alta se registró en Italia, con un 24%, y la más baja en Alemania, con un 15%. Mientras en Francia, España y Polonia ese dato alcanza el 23%. Casi uno de cada 10 en todas las naciones dijo que no le importaba si su gobierno era democrático o no, mientras que otro 14% no sabía o no respondió.

Casi a la mitad les preocupa que la democracia de su país esté en peligro

Son datos de la novena encuesta anual del instituto YouGov para la Fundación Tui, que financia proyectos dedicados a la juventud en Europa y que ha entrevistado a más de 6.700 personas de entre 16 y 26 años en Gran Bretaña, Alemania, Francia, España, Italia, Grecia y Polonia entre los meses de abril y mayo.

"Entre las personas que se ven a sí mismas políticamente a la derecha del centro y se sienten económicamente en desventaja, su apoyo a la democracia se reduce a solo una de cada tres" explica Thorsten Faas, politólogo de la Universidad Libre de Berlín que participado en el estudio.

Pero hay más datos: al 48% le preocupa que el sistema democrático de su propio país esté en peligro, incluido el 61% en Alemania, donde la economía -la mayor de Europa- no pasa por su mejor momento y la extrema derecha ha logrado avances significativos. El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, el ascenso geopolítico de China y la invasión de Ucrania han desplazado el poder de Europa en la percepción de los encuestados, ya que solo el 42% piensa en la UE como uno de los tres principales actores mundiales.

Volver a Europa es una de las aspiraciones de los jóvenes británicos

De los encuestados en el Reino Unido, el 73% manifestó su deseo de volver a la UE, mientras que casi la mitad de los jóvenes europeos (47%) buscaba lazos más fuertes entre la UE y Gran Bretaña. Mas unanimidad hay sobre Estados Unidos al que el 83% ve como parte del trío de poder, seguido por China con el 75% y Rusia con el 57%.

La creciente polarización también está empujando a los jóvenes europeos a los márgenes ideológicos junto con sus mayores, pero en el proceso ha surgido una notable división de género.

Casi uno de cada cinco (19%) se describió a sí mismo como políticamente de centroderecha, frente al 14% en 2021, mientras que el 33% se autodenominó centrista, el 32% como izquierdista y el 16% sin ninguna denominación.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com