Una joven se somete a una bichectomía y los resultados no son los esperados: "El dolor que tenía era insoportable"

Someterse a operaciones estéticas tiene consecuencias positivas a aquellas persona que deciden hacerlo para cambiar su aspecto. Sin embargo, hay ocasiones en las que ocurre lo contrario.

Es el caso de Diana Contreras. La joven se sometió a una bichectomía y lipopapada para reducir el volumen de su cara y quiso relatar el proceso a través de varios vídeos.

La joven explicaba el primer efecto que sufrió nada más terminar la intervención. "Saliendo del procedimiento, ya estaba superinflamada. Tuve que regresar a la clínica por el dolor insoportable que tenía. Sentía que el moflete izquierdo me iba a estallar", cuenta.

Otro de los síntomas que Diana Contreras explicó fue el dolor de cabeza que sentía, junto a vómitos, dificultad al respirar y al comer, entre otros. La joven no podía abrir la boca e incluso llegó a marearse.

Contreras explicó días después que la inflamación no bajaba. "Trataba de comer algo por el hambre que me daba, pero era muy cansado y doloroso", explicaba.

Debido a estos síntomas, decidió acudir a la clínica donde se realizó la intervención y le dijeron que no tenía infección, sino coágulos de sangre provocados por la operación que tenían que drenarse.

"Me drenaron dos veces y en ambas pedí al doctor que me inyectara un analgésico aparte de la anestesia, pero no era suficiente. Al terminar, salí con un dolor extremo", asegura.

Al final, Contreras explica que se sentía cansada, frustrada, desesperada y deprimida. Sin embargo, antes de acudir a la cita con el médico sintió que algo dentro de su boca "reventó". Se trataba de los coágulos, que habían explotado por sí solos.

Tras el suceso, la joven explica que fue capaz de desinflamarse en un 70% con la ayuda de medicamentos. Después de la experiencia recomienda que aquellos que quieran someterse a un cambio estético investiguen.