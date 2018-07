Un joven latino responde en Facebook al hombre que le dijo que no merecía estudiar en Stanford

Guillermo Camarillo, un joven latino que ha conseguido entrar en la Universidad de Stanford, publicó hace unos días una carta en Facebook dirigida al dentista que le menospreció y que no creyó que lograría el ingreso. El mensaje se ha vuelto viral y ha recibido más de 30.000 reacciones y ha sido compartida más de 8.000 veces.

Camarillo es hijo padres mexicanos indocumentados, forma parte de una familia latina con bajo nivel económico. Cuando él contó sus planes a su dentista, éste le dijo que si conseguía entrar a tan prestigiosa universidad sería por suerte o por una injusta ventaja por su origen racial.

"Me has menospreciado. Me has etiquetado. Pero usted no sabía lo que yo he luchado para conseguirlo. Lo que no se sabe es que crecí en una casa donde solamente se hablaba español. Tuve que aprender Inglés por mi cuenta. Crecí en un hogar donde a veces no podíamos darnos el lujo de pagar el alquiler o donde no teníamos suficiente comida para toda la semana", reprocha en la carta.

En una entrevista en Usa Today, Camarillo cuenta que recibió una beca para estudiar Stanford a través de QuestBridge, habla de su inspiración para el éxito y da consejos a aspirantes que se encuentren en sus mismas condiciones.

"Siempre le digo a la gente que mis padres están viviendo el sueño americano gracias a mí. Ellos tienen empleos con salario mínimo, sacrificaron mucho por mí, y trabajaron muy duro, pero como siempre dicen ellos, hay que aprender de nuestros errores y tener educación. Eso es lo que realmente me inspiró. Mi única forma de salir de la pobreza era conseguir una educación", cuenta en la entrevista.