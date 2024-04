Una joven de 28 años se someterá a la eutanasia por una severa depresión

Zoraya ter Beek, de 28 años, padece un sufrimiento mental tan severo que ha pedido acabar con su vida. Esta joven neerlandesa, que no tiene ninguna enfermedad física, será sometida legalmente a eutanasia el próximo mes de mayo en su casa.

Zoraya reside en una pequeña localidad de Países Bajos cerca de la frontera con Alemania. La profunda depresión que padece desde hace años, unido al autismo y el trastorno límite de la personalidad le han arrebatado a esta mujer todas sus ambiciones en la vida.

Dado que en su país la eutanasia es legal, esta mujer podrá poner fin a su vida después de que una junta de médicos acordara que su sufrimiento es "insoportable sin perspectivas de mejora". A pesar de vivir en una bonita casa con sus dos gatos y un novio al que ama, esta mujer se siente cansada de vivir.

Zoraya afirma que un psiquiatra le dijo: "No hay nada más que podamos hacer por ti. Nunca va a mejorar.", declaró la joven al medio americano 'The Free Press'. Ella reconoció que siempre tuvo claro que si algún día le decían que no había esperanza para su diagnóstico "no podría seguir con esto".

En su sofá y con su novio al lado

La joven ha pedido ser sacrificada en el sofá de su casa, con su novio al lado y sin música. Un médico le administrará primero un sedante. "La doctora realmente se toma su tiempo. No es que entren y digan: ¡Acuéstate, por favor!", dice Zoraya. En algunas ocasiones incluso se suele comenzar con una taza de té para calmar los nervios y crear un ambiente suave.

Después, el médico le dará un medicamento que detendrá su corazón. "Entonces me pregunta si estoy lista. Ocuparé mi lugar en el sofá. Volverá a preguntarme si estoy segura, iniciará el procedimiento y me deseará un buen viaje. O, en mi caso, una buena siesta, porque no me voy a ir a ninguna parte", ha bromeado Zoraya.

No habrá funeral, ya que no tiene mucha familia y no cree que sus amigos quieran asistir. La joven quiere ser incinerada y "esparcida en un buen lugar del bosque" para que su novio no tenga que cuidar de su tumba.

Zoraya concluyo sus declaraciones confesando que tiene "un poco de miedo a morir, porque es la última incógnita. Realmente no sabemos qué sigue, ¿o no hay nada? Esa es la parte aterradora." Los Países Bajos fue el primer país del mundo en legalizar el suicidio asistido en 2001. En el año 2022, hubo 8.720 muertes por eutanasia, lo que representa el 5% de todas las muertes en el país.

Eutanasia legal en España

En nuestro país, el mes de junio de 2021 entró en vigor la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia. Esta normativa despenalizó la muerte asistida en determinadas circunstancias cuando el la persona padezca una enfermedad grave e incurable o un padecimiento "grave, crónico e imposibilitante".

Hace unos días, José Díaz recibió por fin la eutanasia que llevaba esperando desde 2022. José había sufrido una necrosis cerebral que le provocó secuelas irreversibles como la pérdida de vista y habla. Como él, más de 700 personas también la han pedido en este primer año y medio. Sin embargo, tan solo se ha aplicado en 363 casos, según los datos ofrecidos por el Ministerio de Sanidad.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com