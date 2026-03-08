Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

SUCESO

Un joven de 20 años secuestra, apuñala y abusa de su novia de 16 años embarazada

El joven entró en casa de la víctima, la golpeó y la apuñaló en varias ocasiones.

Coche de polic&iacute;a de Argentina

Coche de policía de ArgentinaWikipedia

Publicidad

Paula V. Sisó
Publicado:

Un hombre de 20 años ha sido detenido este fin de semana tras protagonizar un episodio de extrema violencia contra su expareja, una adolescente de 16 años que además estaba embarazada. Según informaron medios locales como 'Clarin', el agresor irrumpió en la vivienda de la joven, la golpeó, la apuñaló y abusó de ella, provocando una situación de terror que finalizó cuando la víctima logró escapar y pedir ayuda.

Todo comenzó cuando el hombre le envió un mensaje a su exnovia avisándole que "iba a ir a su casa", a pesar de que ella le pidió que no lo hiciera. El agresor entró a la vivienda mientras la joven dormía, la golpeó y la apuñaló en varias ocasiones.

La víctima logró escapar mientras el agresor dormía y pudo solicitar ayuda. Fue asistida por profesionales de la salud y actualmente recibe tratamiento psicológico.

Desgraciadamente, este incidente no es el único que ha ocurrido en esta localidad; apenas días antes, un hombre conocido como 'Caco' Díaz fue detenido tras apuñalar a su expareja y a la actual pareja de ella tras encontrarles en una plaza mientras la mujer estaba acompañada de sus hijos menores, de 2 y 6 años. Según informó 'Radio Urbana de Frías', el hombre comenzó a amenazar a ambos con un cuchillo de unos 15 centímetros, alcanzando al hombre con dos puñaladas y a su expareja en el abdomen y la espalda, dejándola inconsciente.

Tras el ataque, el detenido se dirigió al hospital local, ensangrentado y con el cuchillo en la mano, afirmando que "le había bajado la presión". La Policía lo detuvo y la Justicia lo imputó por doble intento de homicidio.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: Israel mata al reemplazo del jefe de la Oficina Militar del líder supremo de Irán

Teherán

Publicidad

Mundo

Teherán

Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: Israel mata al reemplazo del jefe de la Oficina Militar del líder supremo de Irán

Línea policial británica

Una mujer embarazada mata a dos hermanos que iban en patinete eléctrico y se da a la fuga

Coche de policía de Buenos Aires, en Argentina

Un joven de 20 años secuestra, apuñala y abusa de su novia de 16 años embarazada

Gritos de "libertad" a las puertas de una cárcel en Venezuela tras la salida de al menos 12 presos políticos
VENEZUELA

Gritos de "libertad" a las puertas de una cárcel en Venezuela tras la salida de al menos 12 presos políticos

Carlota García Encina investigadora del Instituto Elcano: " A Trump se le ha ido la guerra de las manos"
LA ENTREVISTA

Carlota García Encina investigadora del Instituto Elcano: " A Trump se le ha ido la guerra de las manos"

Un edificio destruido tras un ataque aéreo israelí en el barrio de Chiyah de Beirut
GUERRA EN IRÁN

Una semana de guerra: Israel intensifica los ataques en Irán mientras el conflicto se expande por la región

Teherán amplía los ataques por el Golfo Pérsico y advierte a los países europeos para que no se unan a la guerra; de lo contrario, se convertirán en objetivos legítimos.

La propaganda militar del conflicto inunda TikTok
GUERRA EN IRÁN

La propaganda militar del conflicto inunda TikTok

Las redes sociales son ahora el altavoz de los gobiernos para presumir de sus hazañas militares. Estados Unidos, Israel e Irán, al igual que sobre el terreno, tienen estrategias diferentes para hacer llegar su mensaje propagandístico

VÍDEO | Desvían un vuelo en Atlanta por amenaza de bomba: "Cabeza abajo y manos arriba"

VÍDEO | Desvían un vuelo en Atlanta por una amenaza de bomba en el avión: "¡Cabeza abajo y manos arriba!"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (c), firma un documento junto a mandatarios latinoamericanos durante la cumbre bautizada como ‘Escudo de las Américas’

Trump anuncia en Miami la coalición militar 'Escudo de las Américas' contra los cárteles del narcotráfico

Ian Huntley

Matan en la cárcel al asesino de dos niñas: era blanco de constantes ataques en prisión

Publicidad