Un joven de 20 años secuestra, apuñala y abusa de su novia de 16 años embarazada

Un hombre de 20 años ha sido detenido este fin de semana tras protagonizar un episodio de extrema violencia contra su expareja, una adolescente de 16 años que además estaba embarazada. Según informaron medios locales como 'Clarin', el agresor irrumpió en la vivienda de la joven, la golpeó, la apuñaló y abusó de ella, provocando una situación de terror que finalizó cuando la víctima logró escapar y pedir ayuda.

Todo comenzó cuando el hombre le envió un mensaje a su exnovia avisándole que "iba a ir a su casa", a pesar de que ella le pidió que no lo hiciera. El agresor entró a la vivienda mientras la joven dormía, la golpeó y la apuñaló en varias ocasiones.

La víctima logró escapar mientras el agresor dormía y pudo solicitar ayuda. Fue asistida por profesionales de la salud y actualmente recibe tratamiento psicológico.

Desgraciadamente, este incidente no es el único que ha ocurrido en esta localidad; apenas días antes, un hombre conocido como 'Caco' Díaz fue detenido tras apuñalar a su expareja y a la actual pareja de ella tras encontrarles en una plaza mientras la mujer estaba acompañada de sus hijos menores, de 2 y 6 años. Según informó 'Radio Urbana de Frías', el hombre comenzó a amenazar a ambos con un cuchillo de unos 15 centímetros, alcanzando al hombre con dos puñaladas y a su expareja en el abdomen y la espalda, dejándola inconsciente.

Tras el ataque, el detenido se dirigió al hospital local, ensangrentado y con el cuchillo en la mano, afirmando que "le había bajado la presión". La Policía lo detuvo y la Justicia lo imputó por doble intento de homicidio.

