José Trigueros, presidente del Instituto de la Ingeniería: "La norma sísmica de España sigue siendo obsoleta"

Más de 700 edificios han colapsado por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron el norte de Venezuela el pasado miércoles. Ante esta situación, el Gobierno venezolano ha anunciado que intentarán reevaluar el estado de estas estructuras y que han dejado a miles de personas en la calle.

Sin embargo, lo sucedido no sorprende al presidente del Instituto de la Ingeniería de España, José Trigueros, que explica el motivo por el cuál los edificios resisten o, por el contrario, se derrumban: "La construcción". Señala que "un material es muy frágil en el momento en que un movimiento se parte entre el otro", por lo que "es más dúctil", es decir, "aparecen grietas y va absorbiendo cierta energía, por eso se mantiene en pie".

Sobre la maquinaria pesada que piden desde el país afectado para la retirada de escombros, Trigueros avisa que "hay que tener cuidado" en la retirada de hormigón para que no se produzcan nuevas víctimas, además de que "el escombro tiene que ser selectivo".

Aunque opina que se necesita maquinaria, señala que "nunca puede ser la primera respuesta" y concretando que "para grandes volúmenes de hormigón hace falta excavadoras con un brazo largo, pinzas hidráulicas, pero la maquinaria pesada debe entrar por fases".

"Habrá que apuntar los edificios"

Del mismo modo, informa que para este tipo de catástrofes "hace falta un mando único", es decir "un director de emergencia, un responsable de seguridad y, en este caso, un ingeniero estructural o un equipo de ingenieros estructurales que vayan dando los preavisos de entrada".

No obstante, comprende "el caos que se genera al principio", pero avanza que "en algunos casos habrá que apuntalar los edificios para no generar más muertes".

Por otro lado le entristece que "en zonas sísmicas no se calcule la peligrosidad" que pueda haber, ya que los edificios del lugar del terremoto fueron construidos tras unas inundaciones. Trigueros explica que "en esos terrenos blandos hay que tener mucha más precaución y hacer una cimentación muy especial", recordando que "los suelos blandos amplifican la aceleración y alargan la duración del temblor".

¿Puede ocurrir en España?

El presidente del Instituto de Ingeniería recuerda que tras el terremoto de Lorca, en el que murieron nueve personas y más de 300 resultaron heridas, "no se ha tomado ninguna medida". Se queja de que la "norma sísmica sigue siendo obsoleta, antigua, del año 2022".

Explica que "tenemos unos eurocódigos que actualizan, no solamente para las nuevas construcciones, sino para la rehabilitación de viviendas que están en zona sísmica, hay una normativa". Asimismo denuncia que "desde la Asociación de Ingenieros de Caminos y desde, vamos, desde todo el mundo científico, llevamos tres años luchando para que se apliquen los eurocódigos, pero desgraciadamente, en este país no utilizamos la política de prevención".

"No se toman cartas en el asunto", expone tras contar que han intentado hablar con el ministro de Fomento, el de Transportes e incluso con la ministra de Vivienda: "A mí me da mucha rabia porque ya no sabemos a quién dirigirnos".

A pesar de la norma "obsoleta", en el caso de que los temblores ocurridos en Venezuela se repitiesen en España al mismo nivel, considera que se produciría el mismo escenario, en cuanto al estado de las construcciones: "No creo que fuera tanto".

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