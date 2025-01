José Mujica anuncia que su cáncer se ha extendido y que dejará de tratarse: "el guerrero tiene derecho a su descanso"

El expresidente de Uruguay José Mujica informó en una entrevista con el semanario local 'Búsqueda' que el cáncer de esófago que le fue descubierto ahora se le ha expandido al hígado, "me estoy muriendo", aseguró. "El cáncer en el esófago me está colonizando el hígado. No lo paro con nada. ¿Por qué? Porque soy un anciano y porque tengo dos enfermedades crónicas. No me cabe ni un tratamiento bioquímico ni la cirugía porque mi cuerpo no lo aguanta. Estoy condenado, hermano. Hasta aquí llegué", sentenció.

"Lo que pido es que me dejen tranquilo. Que no me acosen con entrevistas al pedo ni nada más. Se terminó mi ciclo hace rato. Sinceramente, me estoy muriendo y el guerrero tiene derecho a su descanso", enfatizó el expresidente.

Además, anunció que esa sería su última entrevista y que no se someterá a ningún nuevo tratamiento. Lo "único" que desea ahora es despedirse de sus "compatriotas" y de sus "amigos", asegura en Búsqueda. "Es fácil tener respeto para los que piensan parecido a uno, pero hay que aprender que el fundamento de la democracia es el respeto a los que piensan distinto. Por eso, la primera categoría son mis compatriotas y de ellos me despido. Les doy un abrazo a todos".

El expresidente y exguerrillero uruguayo asegura irse "totalmente tranquilo y agradecido". Sin embargo, dice que hay "cantidad de cosas" de las que se arrepiente. "Fui presidente, y en este país hay gente que pasa hambre. ¡No puede ser!", asevera, para a continuación, reflexionar acerca de la democracia como 'el mejor sistema'. "No hay nada como la democracia. De joven no pensé así, es cierto, pero hoy me bato por eso. No es la sociedad perfecta, es la mejor posible", asegura. Entre sus reflexiones, Mujica también ha celebrado la vida, la que considera "una hermosa aventura y un milagro". "Estamos demasiado concentrados solo en hacer cosas y, cuando te querés acordar, se te pasó la vida al pedo", lamenta.

Según confirmó EFE, su doctora personal, Raquel Pannone, dará una conferencia de prensa en la que facilitará más detalles de la salud del exmandatario. El 29 de abril de este año, Mujica anunció en una rueda de prensa que tenía un tumor en el esófago. "Necesito informarles que el viernes pasado concurrí al (centro médico) Casmu a hacerme un chequeo en el cual se descubrió que tengo un tumor en el esófago, que es algo obviamente muy comprometido y que es doblemente complejo en mi caso, porque padezco una enfermedad inmunológica hace más de 20 años", dijo ese día el expresidente.

Poco tiempo después, apuntó que el tumor era maligno y debía tratarse con radioterapia, procedimiento que se llevó a cabo en Montevideo. El pasado 27 de diciembre, el expresidente fue sometido a una intervención quirúrgica en la que le colocaron con éxito un stent en el esófago. "Lo hicimos hoy porque la situación lo requería en este momento. Esto le va a permitir seguirse alimentando por vía oral", dijo Pannone tras la intervención.