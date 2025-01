Investigadores españoles logran avances en el tratamiento contra el cáncer de hígado

En un avance notable en el tratamiento del carcinoma hepatocelular, el tipo más común de cáncer de hígado, dos estudios liderados por investigadores españoles han mostrado resultados prometedores que mejoran la supervivencia de ciertos pacientes. Estos ensayos, publicados en la revista The Lancet, representan el primer progreso significativo en este campo en dos décadas.

El carcinoma hepatocelular, que se desarrolla principalmente en personas con enfermedades hepáticas crónicas como hepatitis vírica o hígado graso, afecta a un 25% de los pacientes en estadios intermedios, donde el tumor es no resecable y no ha metastatizado. Hasta ahora, el tratamiento estándar ha sido la quimioembolización, que consiste en ocluir los vasos sanguíneos del tumor, logrando una supervivencia media de entre 20 y 30 meses. Sin embargo, los intentos previos de mejorar estos resultados con nuevas terapias no habían tenido éxito.

Resultados prometedores

El primer ensayo, LEAP-012, dirigido por Josep Maria Llovet del Clínic-IDIBAPS de Barcelona, combina la quimioembolización con lenvatinib, un bloqueador del crecimiento del cáncer, y pembrolizumab, una inmunoterapia. Los resultados muestran que los pacientes que recibieron esta combinación tuvieron una supervivencia libre de progresión de 14,6 meses, en comparación con 10 meses en el grupo tratado solo con quimioembolización. Además, la tasa de respuesta antitumoral fue del 72%, frente al 50% en el grupo de control, lo que indica un claro beneficio de la nueva terapia.

"Este estudio representa un cambio de paradigma en el manejo de los pacientes", afirmó Llovet, destacando que la combinación reduce en un 34% el riesgo de progresión de la enfermedad. A lo largo de más de dos años de seguimiento, aunque se observó una mejora en la supervivencia global, Llovet subrayó la necesidad de más datos para confirmar estos hallazgos.

El segundo ensayo, EMERALD-1, liderado por Bruno Sangro de la Clínica Universidad de Navarra, también mostró resultados alentadores. Este estudio evaluó la combinación de durvalumab y bevacizumab junto a la quimioembolización en 616 pacientes. Los resultados indicaron que la mediana de supervivencia libre de progresión fue de 15 meses en el grupo que recibió ambas terapias, frente a 8 meses en aquellos que solo recibieron quimioembolización.

"Este tratamiento retrasa el tiempo hasta la progresión de la enfermedad y es una alternativa realista para quienes no pueden someterse a cirugía", concluyó Sangro. Estos avances marcan un paso crucial en la lucha contra el carcinoma hepatocelular y ofrecen esperanza a muchos pacientes afectados por esta enfermedad devastadora.

