José Beltrán, sobre la vestimenta del nuevo papa León XIV: "No es una mirada al pasado"

El papa León XIV ha salido al balcón de la basílica de San Pedro vestido con la muceta papal (la prenda corta y roja), la estola bordada, la cruz dorada y el roquete que tenía a su disposición en la Sala de las Lágrimas. En esa sala había tres hábitos largos o sotanas de color blanco de distinto talla, cuatro vestimentas cortas tipo sobrepelliz, una muceta o esclavina de color morado y una estola púrpura con decoración dorada.

El cardenal estadounidense recupera esta nueva vestimenta que rechazó Francisco, ya que optó por salir solo de blanco y con la cruz, sin esclavina ni estola. José Beltrán, director de la revista 'Vida Nueva', ha manifestado para Antena 3 Noticias que esto no es una mirada al pasado.

"El papa Francisco es irrepetible. Este Papa ya ha cambiado: se ha presentado ante los fieles en Roma con la muceta, con la estola, cosa que no hizo el papa Francisco. Habrá otras muchas en que se distingan, pero no en lo fundamental que es el amor a los pobres, a los humildes, a los descartados, a los trabajadores...", comenta el corresponsal de Antena 3 Noticias en Roma que acompaña a Beltrán. "Si alguien ha querido identificar el look del nuevo papa León XIV con una mirada nostálgica al pasado, no es así", afirma Beltrán.

Luego, León XIV ha comparecido en el balcón de San Pedro con el habito largo, la sobrepelliz, la muceta y la estola dorada, así como el cordón y la cruz.

La Conferencia Episcopal Española (CEE) prevé que el pontificado de Robert Prevost, elegido este jueves como el nuevo Papa con el nombre de León XIV, irá "en línea" con el de Francisco.

"Acaba de ser nombrado pero yo creo que, por su perfil biográfico las primeras palabras, se ha situado en línea con el Papa Francisco y también recogiendo esa herencia suya", ha señalado el secretario general de la Conferencia Episcopal Española, Francisco César García Magán. Y destaca que tiene un perfil "muy poliédrico, muy rico, porque une lo institucional con lo pastoral, lo misionero": "Ha bebido en esa fuente teológica de San Agustín".

El cardenal Robert Prevost es el Papa número 267 de la historia. Ha salido al balcón de la Plaza de San Pedro a las 19.22 horas para presentarse ante los fieles.

