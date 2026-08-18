Japón inventa el ‘frigorífico humano’ para combatir el calor extremo

Hasta ahora, cuando el calor aprieta, la respuesta habitual es encender el aire acondicionado. Pero hacerlo en una fábrica, una obra o un almacén puede suponer un enorme gasto de energía. Japón ha encontrado otra alternativa: enfriar únicamente a quien lo necesita.

La empresa japonesa TRUSCO Nakayama ha creado el Dohiemon BOX, una cabina individual de refrigeración en la que cabe una persona. Al sentarse en su interior, recibe aire frío desde la parte superior y trasera, a unos 5 grados centígrados.

El resultado es un pequeño refugio frente al calor. La temperatura dentro de la cabina se mantiene alrededor de los 15 grados.

Un refugio contra el calor

Su aspecto ha llamado especialmente la atención. Es una estructura de gran tamaño, similar a un frigorífico en el que, en lugar de alimentos, entra una persona. Los medios japoneses no tardaron en bautizarla como el “frigorífico humano”.

La compañía lanzó el producto el pasado 1 de abril y, pese a su precio, 1,5 millones de yenes, unos 9.000 euros, sin impuestos, la respuesta ha sido rápida. En apenas cuatro meses se han vendido unas 300 unidades. Acerías, obras de construcción y almacenes ya las utilizan, pero también han llegado a campos de golf y espacios donde se celebran eventos al aire libre.

El interés, además, empieza a cruzar fronteras. La empresa asegura haber recibido consultas procedentes de Estados Unidos y Alemania.

Vestirse para no pasar calor

Pero esta no es la única apuesta japonesa para plantar cara a las altas temperaturas. También existen soluciones que permiten llevar el aire fresco encima. Entre ellas están los chalecos con ventiladores incorporados y las mochilas que expulsan aire para refrescar al usuario mientras trabaja o se desplaza.

La tecnología también ha llegado a las propias prendas. Algunos chalecos incorporan placas Peltier, capaces de enfriar directamente determinadas zonas del cuerpo. Otros utilizan agua fría que circula por el interior de la ropa.

Son sistemas pensados especialmente para trabajadores que pasan horas expuestos a temperaturas elevadas y para lugares donde climatizar todo el entorno resulta complicado.

Más allá de Japón

Japón no es el único país que está buscando respuestas imaginativas ante las altas temperaturas. En China, por ejemplo, se ha instalado en una urbanización de Yuncheng, en la provincia de Shanxi, un sistema que pulveriza agua desde las alturas y crea una fina niebla. La evaporación ayuda a refrescar el ambiente y puede reducir la temperatura hasta ocho grados.

Y en India, la solución es mucho más sencilla: un hombre ha instalado una especie de ducha sobre su motocicleta para echarse agua mientras circula. Ideas muy diferentes para hacer frente a un mismo enemigo: un calor cada vez más difícil de soportar.