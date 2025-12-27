Israel proyecta su bandera en el Museo Nacional de Somalilandia tras reconocer su soberanía

En un giro inesperado en la política internacional, la República de Somalilandia celebró un hito histórico tras convertirse en el primer país en reconocer oficialmente su soberanía. Este viernes, la bandera israelí fue proyectada sobre la fachada del Museo Nacional de Hargeisa, simbolizando el establecimiento de una nueva alianza estratégica entre Israel y Somalilandia.

El reconocimiento fue anunciado por el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, quien formalizó la decisión a través de un comunicado en el que calificó a Somalilandia como un "estado independiente y soberano". Esta proclamación representa un avance significativo para Somalilandia, que se separó de Somalia hace más de 30 años, pero nunca había sido reconocida a nivel internacional como una nación independiente.

Netanyahu hacía un comunicado en su red social X, en el que reconocía oficialmente la República de Somalilandia como Estado independiente y soberano. Textualmente decía:: "Junto con el Ministro de Asuntos Exteriores Sa'ar y el Presidente de la República de Somalilandia, firmamos una declaración conjunta y mutua. Esta declaración está en el espíritu de los Acuerdos de Abraham, firmados por iniciativa del presidente Trump. Felicité al Presidente de Somalilandia, Dr. Abdirahman Mohamed Abdallah, y elogié su liderazgo y compromiso con la promoción de la estabilidad y la paz".

"Invité al Presidente a realizar una visita oficial a Israel. El Presidente me agradeció esta declaración histórica y expresó su reconocimiento por mis logros en la lucha contra el terrorismo y la promoción de la paz regional. Agradezco al Ministro de Asuntos Exteriores Sa'ar, al jefe del Mossad David Barnea y al Mossad, por su contribución al desarrollo de hoy, y deseo al pueblo de Somalilandia éxito, prosperidad y libertad. El Estado de Israel planea ampliar inmediatamente sus relaciones con la República de Somalilandia a través de una amplia cooperación en los campos de la agricultura, la salud, la tecnología y la economía", ha admitido el primer ministro israelí en su red social.

El presidente de Somalilandia, Abdirahman Mohamed Abdullahi, conocido como "Irro", celebró el reconocimiento, calificándolo de un "momento histórico" para su país. La población de Hargeisa salió a las calles en celebración, ondeando banderas de Somalilandia e Israel mientras se proyectaban imágenes de ambas banderas sobre el museo, un acto simbólico que marca el inicio de una nueva etapa en la diplomacia de la región.

Reacción internacional

A pesar de las celebraciones en Somalilandia, la decisión de Israel ha recibido una amplia condena internacional: China y la Unión Africana han mostrado su apoyo a la unidad territorial de Somalia. Consideran que es un peligroso precedente, que puede provocar nuevas escisiones en otros países de África. Somalilandia está en el norte de Somalia y declaró su independencia hace más de 30 años, pero Israel la ha reconocido ahora por pura estrategia. Quiere un socio en el golfo de Adén, que le permita acceder a puertos y que sea un apoyo frente a Irán y a los hutíes que atacan desde Yemen.

Por su parte, Estados Unidos ha mostrado una postura menos entusiasta. Aunque el presidente Donald Trump había sugerido que evaluaría la cuestión, no ha mostrado gran apoyo a la iniciativa israelí, y ha descalificado la propuesta de Somalilandia para albergar una base militar estadounidense.

En cualquier caso, la decisión de Israel ha marcado un antes y un después en las relaciones internacionales en la región del Cuerno de África, abriendo nuevas perspectivas para Somalilandia, pero también generando tensiones con sus vecinos y con la comunidad internacional.

