VÍDEO: El momento en el que Israel bombardea un rascacielos en Gaza

El Ejército israelí ha bombardeado este viernes un edificio de catorce plantas en la ciudad de Gaza, argumentando que estaba siendo utilizado por Hamás para actividades terroristas. Según las Fuerzas Armadas, "hace un momento, el Ejército golpeó un edificio de gran altura que estaba siendo usado por la organización terrorista Hamás en el área de ciudad de Gaza".

El rascacielos, conocido como torre Mashataha, se encuentra en la zona oeste de la ciudad. Medios locales, como el diario palestino 'Filastin', informan que varios misiles impactaron contra la estructura. En el vídeo que se encuentra en la parte superior de la noticia se puede observar al menos tres proyectiles alcanzando el edificio. En las últimas horas, los enfrentamientos en Gaza han dejado al menos 50 muertos, entre ellos siete niños, en medio de la escalada del conflicto entre Israel y Hamás.

