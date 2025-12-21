Detenido un trabajador del palacio del Elíseo por sustraer una vajilla valorada en miles de euros

Francia se enfrenta al creciente número de robos que está sufriendo su patrimonio, uno de los más ricos del mundo. El último episodio se ha vivido en el Palacio del Elíseo. El próximo año tres hombres serán juzgados tras la detención de un trabajador de la residencia oficial del presidente de Francia esta semana. Se le acusa del robo de artículos de cubertería y menaje valorados en miles de euros, según ha informado la fiscalía de París.

El jefe de mayordomos del Palacio del Elíseo denunció la desaparición, con una pérdida estimada entre 15.000 y 40.000 euros.

La Manufacture Nationale de Sèvres—una de las principales fábricas de porcelana europeas y proveedora las piezas—, reconoció varios de los artículos desaparecidos en webs de subastas en línea. Tras interrogar al personal del Elíseo los investigadores seleccionaron como sospechoso a uno de los encargados de la cubertería, cuyos registros de inventario indicaban de que planeaba futuros robos.

La investigación ha revelado que el hombre mantenía relación con una persona a cargo de una empresa especializada en la venta online de objetos. Además, descubrieron en su cuenta de Vinted un plato con estampa de "Fuerza Aérea Francesa" y ceniceros de la "Manufacture Nationale de Sèvres".

Alrededor de 100 objetos han sido hallados en el casillero personal del encargado de cubertería, su vehículo y su hogar. Entre los artículos recuperados había sartenes de cobre, porcelana de la Manufacture Nationale de Sèvres, una estatuilla de René Lalique y copas de champán de Baccarat.

Los tres sospechosos han comparecido en la corte el pasado jueves, acusados de robar bienes catalogados como parte del patrimonio nacional, un delito castigado con hasta 10 años de prisión y una multa de 150.000 euros.

El juicio se ha retrasado hasta el 26 de febrero. Los acusados permanecieron bajo supervisión judicial, se les prohibió la posibilidad de contacto entre ellos, acudir a lugares de subastas y se les impidió realizar sus actividades profesionales.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.