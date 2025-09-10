Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Von der Leyen anuncia la suspensión parcial del acuerdo comercial UE-Israel y propondrá sanciones a ministros de Netanyahu

La presidenta de la Comisión Europea propondrá sanciones contra los ministros extremistas y los colonos violentos.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen

Von der Leyen anuncia la suspensión parcial del acuerdo comercial UE-Israel y propondrá sanciones a ministros de Netanyahu | EFE

Luis Alcantud
Publicado:

La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, ha anunciado este miércoles en el pleno del Parlamento Europeo de Estrasburgo la suspensión parcial del Acuerdo de Asociación comercial entre la Unión Europea e Israel. Además, anuncia la suspensión del apoyo bilateral a Israel y la detención de todos los pagos en estas áreas "sin que ello afecte a la labor con la sociedad civil israelí".

También ha anunciado la presidenta comunitaria que propondrá sanciones contra los ministros extremistas y los colonos violentos. "Soy consciente de que será difícil obtener mayorías. Y sé que cualquier medida será excesiva para algunos", ha exclamado Von der Leyen. Los Estados miembros -dice- "debemos asumir nuestras responsabilidades comunes".

Se creará un grupo de donantes de Palestina con un instrumento específico para la reconstrucción de Gaza, con el apoyo de los socios regionales. Ha sido el discurso más duro hasta ahora sobre la situación en Gaza: "Lo que está sucediendo remueve la conciencia del mundo: la hambruna provocada por el hombre nunca puede ser un arma de guerra. Por el bien de la humanidad esto tiene que acabar".

"No podemos dejar que todo esto ocurra", remarcó. El anuncio llega horas después de conocer el ataque de Israel a Catar, gran aliado de Estados Unidos, por primera vez. El objetivo era matar a los miembros de la delegación negociadora del grupo palestino Hamás mientras estaban en una reunión discutiendo la última propuesta estadounidense para la tregua en Gaza.

Vestidos de rojo por la situación en Gaza

Al menos 100 eurodiputados de las bancadas socialista, verde y progresista, así como la vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera, han vestido simbólicamente de color rojo para protestar por la situación en Gaza en el Debate del estado de la Unión Europea, que se celebra este miércoles en el Parlamento Europeo.

Los eurodiputados, mayoritariamente en las bancadas socialdemócrata, verde y de la izquierda, han convocado también un minuto de silencio a la entrada del hemiciclo antes del inicio del discurso de Ursula von der Leyen. El Parlamento Europeo prevé votar el jueves una nueva resolución no vinculante sobre la situación en Gaza para urgir al esfuerzo por una solución de dos Estados, la liberación de los rehenes y el alivio de la crisis humanitaria. Los negociadores de los grupos políticos están aún negociando un texto que pueda lograr una mayoría del pleno.

