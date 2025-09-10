La Unión Europea sospecha que la incursión de drones rusos en Polonia fue "intencionada"

Solidaridad total. Es el rotundo mensaje de la Unión Europea a Polonia. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha manifestado la “total solidaridad” de los Veintisiete tras la “violación imprudente y sin precedentes” del espacio aéreo polaco por parte de “más de diez drones Shahed rusos”. Un incidente que muestra una vez más la falta de intención de Rusia de apostar por la diplomacia para buscar una solución pacífica en la guerra que lanzó contra Ucrania.

“Putin se niega a reunirse con Zelenski. La semana pasada, Rusia lanzó el mayor ataque con drones y misiles balísticos en un solo ataque. Ayer, hubo un ataque con misiles en Donetsk contra personas que esperaban para recoger sus pensiones. Y hoy hemos visto una violación imprudente y sin precedentes del espacio aéreo polaco y europeo con más de diez drones rusos Shahed”, ha dicho en su discurso sobre el Estado de la Unión ante el Parlamento Europeo en Estrasburgo.

“El mensaje de Putin es claro y nuestra respuesta debe ser clara también”, ha subrayado mientras llamaba a “aumentar la presión para obligar a Rusia a sentarse a la mesa de negociaciones” con “más sanciones” y un apoyo decidido a Ucrania. “Esta es la guerra de Rusia y Rusia debe pagar”.

"Todo indica que fue intencionado, no accidental"

Para la ministra de Ministro de Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, hay "indicaciones que sugieren" que el ataque ruso con drones que afectó esta madrugada a Polonia fue "intencionado". "Anoche, en Polonia, fuimos testigos de la violación más grave del espacio aéreo europeo por parte de Rusia desde que comenzó la guerra, y las indicaciones sugieren" que fue "intencionada, no accidental".

El presidente Zelenski es de la misma opinión: "Cada vez hay más pruebas que indican que este movimiento, esta dirección del ataque, no fue accidental. Ya se han registrado incidentes previos de drones rusos que cruzaron la frontera y recorrieron cortas distancias hacia países vecinos. Pero esta vez, estamos registrando un ataque deliberado y a mayor escala" ha escrito el ucraniano en redes.

Ucrania ha dicho estar dispuesta a proporcionar a Polonia toda la información necesaria sobre este ataque ruso y a ayudar a los polacos a construir un sistema eficaz de alerta y protección contra estas amenazas rusas.

Zelenski insiste en la necesidad de crear un sistema conjunto de defensa aérea

Una vez mas Zelenski advierte de que Putin continuando retando a Europa con sus constantes ataques por lo que "la agresión rusa representa un peligro para todas las naciones independientes de nuestra región y, por lo tanto, solo una acción conjunta y coordinada puede garantizar una seguridad fiable".

Una medida que el presiente ucraniano lleva tiempo pidiendo a sus socios: la creación de un sistema conjunto de defensa aérea para garantizar el derribo de "shaheds", otros drones y misiles mediante la combinación de la aviación de combate ucraniana y defensas aéreas.

Emmanuel Macron, de los primeros en reaccionar, asegura que la incursión de drones rusos en el espacio aéreo polaco durante un ataque liderado por Rusia contra Ucrania es simplemente inaceptable.

"La condeno con la mayor firmeza. Exhorto a Rusia a poner fin a esta precipitada ofensiva. Reitero nuestra plena solidaridad con el pueblo polaco y su gobierno. Hablaré en breve con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. No comprometeremos la seguridad de los aliados"

El primer ministro checo, Petr Fiala, ha afirmado que el ataque ruso de esta madrugada contra Ucrania y que ha alcanzado territorio polaco, es prueba de que Vladímir Putin, “amenaza a toda Europa y está probando sistemáticamente hasta dónde puede llegar”. “Cuesta creer que fuera solo una coincidencia”, ha escrito en un mensaje en X.

Además, el incidente “pone a prueba la capacidad defensiva de los países de la OTAN”, sostiene, por lo que pide tener esto en cuenta “especialmente en estos días en que muchos extremistas intentan convencerles de que Rusia no es el enemigo y que la solución no es armarse”.

La OTAN debatirá la medidas a tomar en una sesión extraordinaria

La OTAN debatirá este miércoles su respuesta ante estos hechos tan graves. Tanto Mark Rutte como el primer ministro polaco, Donald Tusk, han asegurado que estaban en “estrecho contacto” junto con los aliados para discutir el incidente. Tusk, ha dejado claro que tanto su Gobierno como todos los aliados de Polonia en la OTAN y la UE se toman “muy en serio” la violación del espacio aéreo por parte de drones rusos. Y ha destacado la rápida reacción polaca para derribar los aparatos y ha asegurado que el país está listo para “repeler provocaciones y ataques” de este tipo en el futuro.

