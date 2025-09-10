Vídeo: La ministra de Salud de Suecia se desploma en plena rueda de prensa

La nueva ministra de Salud de Suecia, Elisabet Lann, protagonizó un susto al desvanecerse este martes durante su primera rueda de prensa oficial en Estocolmo. El incidente ocurrió mientras intervenía junto al primer ministro, Ulf Kristersson, y la ministra de Energía, Ebba Busch.

En las imágenes se puede ver cómo Lann empieza a sentirse indispuesta antes de desplomarse sobre el atril. La primera en reaccionar fue Busch, que corrió en su ayuda y la colocó en el suelo. Minutos después, varias personas presentes acudieron para asistirla y solicitaron una ambulancia, según informó el diario 'Expressen'.

Tras recibir ayuda, la ministra logró incorporarse y abandonar la sala caminando por su propio pie. Poco después regresó y explicó que se desvaneció porque tenía bajos niveles de azúcar .

