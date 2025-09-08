Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Un tren arrolla un autobús y deja al menos ocho muertos y más de 40 heridos

Varios testigos aseguran al medio mexicano 'Queadratín Oaxaca, que el autobús se saltó las señales de tráfico y cruzó las vías del tren.

Ambulancia en M&eacute;xico

Ambulancia en MéxicoGetty

Irene Rodríguez
Publicado:

Al menos ocho muertos y más de 40 heridos en el accidente que ha ocurrido en la mañana de este lunes en el municipio de Atlacomulco en México. En estos momentos, los servicios de emergencia se encuentran ateniendo a los heridos. El incidente ha tenido lugar en un paso a nivel en la zona de interconexión El Oro–San Felipe del Progreso en una zona industrial frente a una sucursal de Autozone, cuando un tren ha impactado contra un autobús de pasajeros.

El autobús partió esta mañana desde el municipio Felipe del Progreso y se dirigían a la capital mexicana, pero durante el trayecto, al parecer, el conductor pensó que podría cruzar las vías del tren antes de que este llegara. Pero desafortunadamente, no ocurrió así.

Al parecer se trata de un autobús con más de 50 pasajeros, con número económico 6002, que según han informado medios locales no respetó la señalización y cruzó las vías cuando un tren de carga con dirección a Acámbaro impactó contra él. Según reporta Protección Civil en un comunicado, los heridos han sido trasladados al hospital: "De manera preliminar se reportan 8 personas fallecidas y 45 lesionadas, atendidas por los cuerpos de emergencia y trasladadas al Hospital General de Atlacomulco".

Incumplió las normas de tráfico

Según se puede observar en el video, los vehículos se encuentran parados detrás de un paso a nivel. El autobús acelera para cruzar y, en ese momento, el tren lo arrolla. En el interior había más de medio centenar de personas. Según han relatado testigos al medio mexicano 'Queadratín Oaxaca', el autobús se saltó la señalización y cruzó el paso a nivel provocando que una parte del vehículo se desprendiera.

Varias personas han ayudado a aquellos que se encontraban atrapados en el interior del autobús. El vehículo, con dos plantas, ha quedado destrozado. En los videos publicados por los otros vehículos que esperaban a cruzar las vías, varias personas intentan sacar a los pasajeros por la parte superior del autobús, que ha quedado sin techo.

Cortada la circulación

La Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), ha comunicado que la circulación ha quedado cortada en los dos sentidos de la carretera Maravatío-Atlacomulco, mientras los servicios de emergencia auxilian a los pasajeros. Según informa 'Milenio', en el lugar del accidente se encuentra personal del SUEM, la Comisión Nacional de Emergencia, así como de los municipios de Atlacomulco, Acámbay, Jocotitlán, Ixtlahuaca, San Felipe, del Progreso y El Oro.

Por su parte el gobierno municipal ha enviado sus condolencias ante este trágico accidente: "Desafortunadamente, este hecho ha dejado múltiples pérdidas humanas, lo que enluta profundamente a nuestra comunidad. Expresamos nuestra más sincera solidaridad a las familias afectadas en este momento".

