Trump carga contra Joe Biden en su vuelta a Washington: "Nuestro país ha sido puesto de rodillas"

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a Washington este martes por primera vez desde que dejó el mandato en 2021. El magnate ha acudido a la capital para pronunciar un discurso político ante miembros del Partido Demócrata. Ha realizado una dura crítica al demócrata Joe Biden y ha asegurado que EEUU "ha sido puesto de rodillas".

Trump ha proclamado su discurso con protestas en frente de la puerta del lugar. El que fuera su vicepresidente, Mike Pence, ha pedido a los republicanos en Washington que pasen página en una clara alusión a Trump. Y es que, Pence valora presentarse a las elecciones presenciales de 2024. El expresidente vuelve a la capital después de tildar a la Comisión que investiga el asalto al Capitolio de "mafiosa".

"Nuestro país ha sido puesto de rodillas, literalmente de rodillas. ¿Quién lo habría pensado? (...) Nunca hemos tenido nada parecido a lo que está pasando ahora", ha señalado ante el 'think tank' conservador America First Policy Institute. Su discurso ha estado enfocado en la seguridad y la necesidad de retomar el control. No ha hablado sobre las elecciones presidenciales de 2024.

Trump habla sobre la "destrucción" de Estados Unidos

"Este noviembre la gente votará (en las legislativas) para detener la destrucción de nuestro país y votará para rescatar el futuro de Estados Unidos. Estoy aquí para comenzar a hablar sobre lo que debemos hacer para lograr ese futuro cuando obtengamos una victoria triunfal en 2022 y cuando un presidente republicano recupere la Casa Blanca en 2024, algo que creo de verdad que sucederá", ha alegado Trump.

En este sentido, no ha descartado volver a ser candidato: "Me presenté una primera vez y gané. Después me presenté una segunda vez y me fue mucho mejor. Tuve muchos millones más de votos. Tal vez lo tengamos que hacer de nuevo", ha afirmado.

También ha señalado que es histórico el nivel del 9,1% de inflación. Ha hecho alusión a la subida de los carburantes en niveles máximos y a una inseguridad descontrolada. Asegura que en Estados Unidos no hay ahora mismo ni "libertad" ni "seguridad". Considera que "las ciudades dirigidas por demócratas están disparando los registros de criminalidad".

"Nuestro país está sufriendo una humillación histórica tras otra en el escenario mundial. Y luego en casa, nuestros derechos y libertades más básicos están totalmente bajo asedio. El sueño americano se está haciendo trizas", ha exclamado.