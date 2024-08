Horror en el colegio: un niño amenaza a una niña con violarla y apuñalarla después de que lo rechazara

Una escuela se supone que tiene que ser un sitio seguro para los menores que estudian allí. Sin embargo, en ocasiones vemos como estos centros se transforman en auténticos escenarios terroríficos. Uno de los alumnos de una escuela de Nottingham ha protagonizado un espantoso momento cuando ha amenazado a una niña con violarla y apuñalarla a ella y a su abuela.

Los hechos se desarrollaron en la ciudad de Nottingham, en Inglaterra. Tal y como informa el 'The Nottingham Post', el niño y la niña asistían a un día de transición de la escuela a la educación secundaria. Un informe del incidente refleja que el menor se había sentido mal después de que la niña lo rechazase.

Al día siguiente, fue cuando comenzó a amenazar con llevar un cuchillo a la escuela y apuñalarla. Insistió en llevar a cabo esto si la niña continuaba rechazándolo, ya que le había confesado que estaba enamorado de ella. Algunos testigos aseguran haber escuchado al menor decir que guardaría su cuerpo en una bolsa y la agrediría sexualmente. Además, también amenazó con apuñalar a su abuela.

Ni la Policía ni la escuela de los dos niños se habían hecho eco del asunto hasta que el Servicio de Información sobre la Democracia Local se puso en contacto con ellos. Se ha llegado a la conclusión de que el niño no podrá estar cerca de la menor en la escuela Aspley Lane. Sin embargo, para los padres de la menor, estas medidas no son suficientes y critican a los agentes de Policía de la ciudad por no tomar suficientes medidas.

El progenitor de la joven ha señalado que ella se encontraba "muy molesta" cuando la recogió el día de los hechos en la escuela. La pequeña se lo contó e inmediatamente acudieron a la dirección de la escuela para contar lo sucedido.

Un miembro del personal renegó al niño y le dijo que ese comportamiento no se toleraba en el centro. El niño finalmente aceptó disculparse con la pequeña. Finalmente, se confirma que no podrán compartir clases ni horarios de recreo y que la situación entre ambos será vigilada cada vez que se comience una clase o descansos.

El padre de la niña: "Esto le ha afectado"

La situación, que parece haberse arreglado por parte del centro, sin embargo, no mejora para la pequeña. El medio local mencionado anteriormente señala que el padre de la niña asegura que su hija no se siente segura en la escuela: "Mi hija es fuerte, pero todavía es una niña. Esto le ha afectado", subraya.

"Ella no quiere que nosotros tengamos que estar pendientes de ella. Le sugerí que buscáramos otra escuela, pero ella ha trabajado muy duro para entrar y no quiere dejarla", cuenta el progenitor de la pequeña que deja claro al medio que "solo quiero asegurarme que mi hija esté en un entorno seguro, no pudo un trato especial". El padre se muestra preocupado por si la actitud amenazante del niño pueda intensificarse si no se plantea una respuesta adecuada.

