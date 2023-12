Un hombre viola a una mujer mientras dormía en el metro ante la mirada atónita de todos los pasajeros

Ryan Johnston, de 37 años, ha sido acusado de violación después de violar a una mujer de 20 años mientras dormía en el metro.

Los hechos tuvieron lugar el 23 de febrero de 2020 en Londres , en la línea de Piccadilly, por la mañana. El metro estaba lleno de personas que contemplaron horrorizadas cómo transcurrían los hechos. Entre ellos, se encontraban un turista francés y su hijo de once años.

Según las informaciones de la Policía de Transporte británica, el agresor se había masturbado anteriormente mientras miraba a través de una ventana de un casa ubicada en las proximidades de la estación de metro de Bounds Green. Dos mujeres que pasaban por allí se percataron de lo ocurrido y Johnston las persiguió hasta su casa. Afortunadamente, ambas lograron entran antes de que las alcanzara pero, aun así, Johnston golpeó la puerta y metió su mano por la apertura del buzón en un intento desesperado de acceder a la vivienda.

Tras múltiples intentos, hastiado, desistió y se marchó al metro sobre las cinco de la mañana. Permaneció en la estación hasta que, pasadas unas tres horas, entró en el vagón de la terminal cinco de Heathrow, dónde vislumbró a la que sería su víctima.

Johnston se acercó a la joven dormida y comenzó a agredirla sexualmente hasta que, finalmente, la violó mientras que ella permanecía sentada en estado de inconsciencia. La Fiscalía británica ha comunicado que la víctima regresaba a casa tras una noche de fiesta con sus amigos.

Los actos fueron denunciados a la Policía por el turista francés. Aun así, el delito no fue registrado por las cámaras de seguridad y no se registraron más denuncias, por lo que los oficiales no consiguieron identificar al agresor en el momento del ataque.

Detención y juicio

Ryan Johnston fue detenido dos años más tarde cuando la Policía hizo una revisión de los casos de violación y dando con Johnston, el cual fue detenido en HMP Brixton en diciembre de 2022 y cumplía condena por robo con allanamiento de morada.

El juicio, que duró dos semanas, tuvo lugar en agosto de este año en el Inner London Crown Court. A Johnson se le acusó por violación, intento de violación, dos delitos de agresión sexual y un delito de ultraje a la decencia pública relacionado con otra denunciante.

El acusado, que se declaró inocente de los cinco cargos, fue condenado por un jurado que lo declaró culpable.

Este viernes, el Tribunal de la Corona de Londres ha condenado a Johnston a nueve años de prisión. A su vez, le han impuesto una Orden de Prevención de Daños Sexuales y su nombre quedará inscrito de por vida en el Registro de Delincuentes Sexuales.

"Era una persona peligrosa que despreciaba a las mujeres"

Kathrine Spencer, detective encargada de la investigación, declaró que "los delitos cometidos por Ryan Johnston demuestran que era una persona peligrosa que despreciaba a las mujeres".

"Simplemente le preocupaba su propia satisfacción sexual a cualquier precio. Espero que esto transmita a las supervivientes de estos delitos el firme mensaje de que haremos todo lo posible por llevar a los delincuentes ante la justicia para hacer de la sociedad un lugar más seguro", expresó Spencer.