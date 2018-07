Un hombre, a punto de morir tras sufrir el mordisco de una serpiente decapitada

Un hombre de Texas estuvo a punto de morir tras sufrir el ataque de una serpiente cascabel cuando realizaba trabajos de jardinería. Él y su pareja se encontraban en el jardín de su casa, en Lake Corpus Christi, cuando vieron al reptil 1,2 metros.

Milo Sutcliffe atacó rápidamente a la serpiente venenosa con una pala y le cortó la cabeza. Cuando intentó tirar al animal en la basura, la cabeza decapitada consiguió moverse y mordió al hombre, según cuenta su mujer en una entrevista recogida por The New York Post. "En ese caso, dado que no hay ningún cuerpo, la serpiente liberó todo su veneno contra él, y tenía mucho", afirma.

Este veneno resultó fatal para Milo, empezó a sufrir convulsiones, perdió la visión y comenzó a sangrar internamente. Una vez en el hospital, los médicos comunicaron a la familia que quizás no sobreviviera, incluso después de tratarlo con anti-veneno.

La víctima permanece ahora hospitalizada pero se encuentra en condición estable, según asegura su familia.