Las gemelas siamesas Carmen y Lupita revelan cómo sienten el sexo y qué pasará cuando una de ellas muera

Carmen y Lupita Andrade, de 23 años, son dos hermanas gemelas siamesas de Connecticut (Estados Unidos). Si bien comparten órganos y extremidades por debajo de la cintura, las dos hermanas tienen gustos muy diferentes: usan distinto peinado, maquillaje y accesorios. Carmen estudia para ser enfermera veterinaria y Lupita sueña con ser escritora de comedia

Sin embargo, para muchas actividades cotidianas estas hermanas son dos en uno. Viven en el mismo cuerpo y comparten hígado y torrente sanguíneo, llegando incluso a poder sentir emociones de la otra. Pero "seguimos siendo dos personas diferentes", afirma Carmen, una de las hermanas, las cuales tienen identificaciones y números de seguro social separados, dice, para demostrarlo.

Llegaron a Estados Unidos desde México en 2002 con la esperanza de una operación que pudiera separarlas. Pero, desafortunadamente, la cirugía se desestimó y desde ese momento las hermanas son un verdadero ejemplo de superación. Debido a su condición genética, han tenido que que afrontar muchos retos a lo largo de su vida. Caminar, por ejemplo, fue uno de los primeros.

Video en TikTok

Carmen y Lupita han subido un vídeo de TikTok, que ya acumula más de 9.8 millones de reproducciones, para compartir con la gente algunos mitos y curiosidades sobre su día a día como siamesas.

"Una de nosotras puede estar despierto y el otra puede estar dormida", dice Carmen en el vídeo, y añade: "Si una de nosotras está cansada, no tenemos que estar las dos cansadas porque tenemos dos cerebros separados". Las gemelas cuentan que tampoco pueden controlar las extremidades de la otra.

La vida sexual con su novio

Pero lo que más curiosidad le despertó a sus seguidores fue el cómo mantienen relaciones sexuales si comparten un mismo sistema reproductivo. Al respecto, dicen que tienen endometriosis y dolor pélvico, pero Carmen no quiso responder a ciertas "preguntas invasivas" y dejó que sus espectadores "hicieran los cálculos de sus preguntas extrañas e inapropiadas".

Lo que sí reveló es que ella y Lupita no pueden tener hijos, y que Carmen y su pareja no los quieren de todos modos. Carmen lleva tres años saliendo con su novio, Daniel, y ella tiene absolutamente claro que él solo está saliendo con ella, no con su hermana, que es asexual.

Además, Carmen confesó que ella supo al instante que su novio era diferente de todos los hombres que fetichizan a los gemelos siameses. "Nunca traté de ocultar el hecho de que soy una gemela siamesa, lo que significaba que recibía muchos mensajes de chicos con fetiches", manifestó a 'Today', señalando que sin embargo Daniel "no me hizo una pregunta sobre mi condición".

Sobre la vida íntima con su novio tiene alguna que otra anécdota. "Es gracioso porque me quedo despierta más tarde que Lupita, pero cuando mi novio se queda a dormir, me duermo rápido y él se queda despierto hablando con ella", cuenta Carmen.

Juntas hasta en la muerte

Estas gemelas, que ya desafiaron las predicciones de los médicos que solo le daban unos días de vida, comparten torrente sanguíneo, lo que significa que si una de ellas fallece "la sepsis se activará y, obviamente, en cuestión de horas o días, la otro morirá", lamenta Carmen.

"Pero no estamos muertas, así que ¿por qué preguntarnos siempre eso?", termina de forma optimista diciendo Carmen.

