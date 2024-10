Las fechorías de Marius Borg, el hijo de Mette-Marit que acentúa la crisis en la Corona noruega

El comportamiento de Marius Borg, hijo de Mette-Marit, está afectando gravemente a la Corona noruega. La indignación del pueblo es cada día más patente, no sólo por los escándalos protagonizados por el joven, sino también por la aparente permisividad de la familia ante esta situación.

Fue detenido por agresión a su exnovia

El pasado 4 de agosto, Marius Borg fue detenido por agredir psicológica y físicamente a su exnovia, ella terminó en el hospital por una conmoción cerebral y él pasó más de 30 horas en el calabozo, después fue puesto en libertad con cargos a la espera de juicio.

Otras dos mujeres más le denunciaron por malos tratos

Finalmente terminó emitiendo un comunicado admitiendo el delito y pidiendo disculpas: "Cometí lesiones corporales y destruí objetos en un apartamento tras haber consumido alcohol y cocaína después de una discusión. He luchado contra el abuso de sustancias durante mucho tiempo, algo por lo que he estado en tratamiento en el pasado. Ahora retomaré este tratamiento. El consumo de drogas y mis diagnósticos no excusan lo que pasó en el apartamento de Frogner. Quiero ser responsable de lo que he hecho y daré explicaciones sinceras a la Policía. Para mí lo más importante es pedirle perdón a mi novia (ya exnovia). También quiero pedir disculpas a mi familia. Sé que mis acciones os han afectado en gran medida".

Adicto a las drogas y a las fiestas en palacio

El joven, por su parte, ha protagonizado numerosas portadas en las que se habla de sus problemas de adicción a las drogas y las fiestas desenfrenadas con sus amigos en palacio.

La revista noruega 'Se Og Hor' publicaba la imagen del escándalo, Marius con gafas de sol y botella de alcohol posando con un arma y un fajo de billetes que sobresalen del pantalón. Unas fotos que delataban con más fuerza el estado del hijo de Mette-Marit.

La monarquía, en mínimos históricos de popularidad

La Familia Real no es capaz de frenarle y eso está afectando también a la credibilidad de la monarquía que a día de hoy marca mínimos históricos de popularidad. La situación es especialmente delicada para el Príncipe Haakon y Mette-Marit que desde que se casaron en 2001 han luchado por ganarse la confianza del pueblo, debido al pasado de la princesa.

Las polémicas fechorías de Marius han eclipsado, incluso, la reciente boda de la princesa María Luisa y el chamán en lo que es un acto insólito en la realeza europea, ya que se habla de él y no de los recién casados.

Ahora toca esperar a que la Corona tome cartas en el asunto para recuperar el apoyo del pueblo noruego.

Mientras tanto, los príncipes herederos continúan con su agenda, ahora menos apretada que antes. El próximo 21 de octubre viajarán a Berlín para celebrar el 25 aniversario de la Embajada nórdica en la ciudad alemana. También acudirán los reyes Federico y Mary de Dinamarca y los príncipes Victoria y Daniel de Suecia, además de altos representantes de los cinco países nórdicos: Dinamarca, Islandia, Finlandia, Noruega y Suecia.

