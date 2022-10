Su hermano se suicidó el día de su cumpleaños: "Yo me voy a la Luna"

La salud mental es muy importante y algunos problemas, en casos extremos, acaban en suicidio. Es de lo que quiere concienciar Ariana, una mujer argentina que explica en redes sociales el suicidio de su hermano, un tema "tabú".

Matías se quitó la vida el día de su cumpleaños

Ariana perdió a Matías en 2015. 'Mati' fue diagnosticado con depresión y trastorno límite de la personalidad, tras un primer intento de suicidio por el cual estuvo internado dos meses en una clínica psiquiátrica. "Estaba en tratamiento psicológico, psiquiátrico y tomaba cuatro (sí, cuatro) psicofármacos al día, y absolutamente nada ni nadie pudo detener su voluntad de irse", explica la joven.

Mati se quitó la vida precisamente el día en que cumplía 23 años. Esa mañana, Ariana le envió un mensaje de texto felicitándole, y él le dio las gracias. Sin embargo, ella sentía que "a Mati le había pasado algo malo".

"Jamás lo juzgué. Vivimos una infancia de mierda, porque venimos de una familia altamente disfuncional, con un padre inicialmente ausente y con una mamá que no supo serlo, y que encima se fue demasiado joven como para tratar de solucionar algo. Entendí su dolor, porque también fue el mío", cuenta.

Lucha contra el suicidio

Desde entonces, Ariana lucha para que se de una mayor importancia y atención a la salud mental propia y de las personas a nuestro alrededor. De hecho, afirma que su hermano dio algunas señales de lo que iba a hacer unos días antes, cuando le preguntaron que qué quería por su cumpleaños y el contesto que "nada, sólo escribirme una carta, yo me voy a la Luna".

Por otro lado, asegura que, por aquel entonces, acababa de empezar a trabajar y estaba mejor que nunca, por lo que no parecía que fuera a ocurrir lo que ocurrió. Por ese motivo, anima al resto de personas a vigilar con atención estos casos, por muy bien que parezca que estén.

Asimismo, considera que es un problema que se debe atacar desde todos los ángulos, por lo que se necesita la cooperación de todas las instituciones y personas. Un tema que considera "tabú" y del que apenas se habla, llegando a suponer que solo se suicidan los locos. "No se suicidan los locos, los cobardes, los valientes, se suicidan las personas", aclara.

"No alcanza si no hacen algo los gobiernos, si no hace algo la OMS, si sólo nos quedamos contando cifras y no hacemos más. Si en las noticias sólo se limitan a contar explícitamente sobre un suicido, sin abordar terapéuticamente por un momento el tema, no sirve. Si en las escuelas no se habla del tema, si en los trabajos, en las iglesias no se habla del tema, no sirve. Si sólo las ONG se van a hacer cargo del tema, no, no alcanza", manifiesta Ariana.