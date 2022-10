Javier Martín sobre la depresión y salud mental: "Pensaba que la única salida era el suicidio, pero sí hay salida"

En España, actualmente el 6,7% de la población padece de ansiedad, mismo porcentaje respecto a la depresión. Además, según los datos de la Confederación de Salud Mental en España, más de un millón de personas sufren trastorno mental grave y más de la mitad de los ciudadanos que sufren de trastorno mental no reciben tratamiento o reciben el que no es adecuado.

Este lunes se celebra el Día Mundial de la Salud Mental, como cada 10 de octubre. El objetivo es romper los estigmas de los trastornos mentales y dar visibilidad a un problema que cada vez es más común entre las personas. La Organización Mundial de la Salud sostiene que una de cada cuatro personas tendrá trastorno mental a lo largo de su vida.

Javier Martín, actor y presentador atienda a Antena 3 Noticias para hablar sobre esta gran problemática. "Pidan ayuda, acudan al psicólogo", señala Martín, quien ha sufrido, sufre y combate una enfermedad mental.

"Que lo cuenten, que lo hablen, que se lo cuenten a cualquier persona cercana. Cómo se sienten, cómo se encuentran. Que pidan ayuda, que acudan al psicólogo o a un psiquiatra, y si es necesario, que siga la medicación", señala con contundencia el actor.

Se puede salir del "pozo de dolor y sufrimiento"

Martín insta a 'dar el paso', a dar a conocer a los allegados el sufrimiento que provoca una enfermedad de salud mental. "Se pude salir, con el entorno, la familia, terapia, psicólogos y medicación, si es necesario, se puede salir de una situación que uno se cree que es imposible salir", decía a Manu Sánchez.

"Yo estaba convencido de que no podía salir de la depresión, y por eso pensé que la única salida era el suicidio, pero sí hay salida". Javier Martín ha publicado el libro 'Bipolar y a mucha honra' en el que se abre y cuenta los peores momentos de su vida. Los peores momentos del camino tan complicado que sufrió el actor fueron las manías. Aunque lo más duro para él es la "depresión", una depresión que te induce a acabar con tu vida.

"La gente que no ha pasado por ahí no sabe que estás en un pozo de dolor y un sufrimiento que no se puede soportar", puntualizaba Javier Martín en la entrevista.