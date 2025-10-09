Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Juicio Julia Wandlet

Un tribunal británico juzga a Julia Wandelt, la falsa Madeleine McCann, por acosar a sus padres

Julia Wandelt extendía la idea de que fue secuestrada de pequeña y trasladada a Polonia con una familia que se hizo pasar por los McCann.

La joven polaca que asegura ser Madeleine McCann pide una prueba de ADN

La joven polaca que asegura ser Madeleine McCann pide una prueba de ADN

Publicidad

Alejandro Lorente
Publicado:

La joven polaca Julia Wandelt, de 24 años, afirmó en 2023 ser Madeleine McCann, la niña británica que desapareció en Portugal en el año 2007, caso que aún no se ha resuelto a día de hoy. Esta semana será juzgada en un tribunal de Leicester, Reino Unido, por acoso a la familia de la niña desaparecida.

Al comienzo del juicio, el lunes, y con Wandelt llorando, el fiscal Michael Duck sostuvo que "es importante dejar una cosa clara desde el principio: Julia Wandelt no es Madeleine McCann".

Según el fiscal, entre junio de 2022 y febrero de 2025, cuando la acusada fue detenida, esta se había dedicado a expandir la idea de que había sido secuestrada de pequeña y trasladada a Polonia, donde vivió con una familia que fingió ser la de la niña. La joven polaca ya intentó hacerse pasar por otras dos niñas desaparecidas anteriormente.

La joven acosó repetidamente a los padres de Madeleine. "Sé que mi acento es polaco, sé que no soy tan bonita como lo era Madeleine en el pasado, pero sé lo que sé, sé lo que recuerdo. Denme una oportunidad, no soy una mentirosa, no estoy loca. Por favor, devuélvanme la llamada", le dijo a la familia, según se escuchó en la sala en un mensaje que Wandelt le había dejado en el contestador del móvil de la madre de Madeleine. De hecho, les llamó hasta sesenta veces en un mismo día.

Según informa la BBC, la madre de Madeleine, Kate McCann, ha afirmado que incluso contactó con la hermana de Madeleine, Amelie, y que eso fue "la gota que colmó el vaso". Además asegura que Wandelt ha contactado con amigos de la familia que se encontraban de vacaciones con la familia cuando Madeleine desapareció.

Además, durante la audiencia se ha escuchado una grabación de Wandelt en la que se aprecia cómo las acusadas se dirigieron a la puerta de los McCann el pasado diciembre para acosarlos. "Nos estáis provocando una enorme inquietud. Por favor, marchaos", dice Kate, la madre de Madeleine, según El País. También en otra grabación se oye al padre rogando que deje de molestarlos: "tú no eres Madeleine…Por favor, deja de acosarnos y vete de nuestra casa".

Las pruebas de ADN niegan el vínculo familiar

Según el fiscal, Wandelt y un cómplice han elaborado "planes extravagantes" como buscar en la basura de los McCann o robar tenedores que habían utilizado en restaurantes para tratar de obtener muestras de ADN. Hasta el momento, las autoridades británicas afirman no haber ningún vínculo biológico entre Wandelt y la familia McCann, según pruebas de ADN ya realizadas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Hamás confirma el intercambio de listas de rehenes con Israel y se muestra optimista

Miembros de las Brigadas Ezeldín al Qasam, brazo armado de Hamás, en la Franja de Gaza.

Publicidad

Mundo

El presidente de la paz

La Casa Blanca ya visualiza a Donald Trump como el "presidente de la paz"

La joven polaca que asegura ser Madeleine McCann pide una prueba de ADN

Un tribunal británico juzga a Julia Wandelt, la falsa Madeleine McCann, por acosar a sus padres

Trump anuncia que Hamás e Israel firman la primera fase de su propuesta para Gaza

Última hora del acuerdo de paz entre Israel y Hamás, en directo: Trump confirma que todos los rehenes serán liberados "probablemente" el lunes

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu
Francia

Lecornu afirma que Macron "podrá elegir primer ministro" en 48 horas

La víctima Gisèle Pelicot
Caso Pelicot

Gisèle Pelicot se enfrenta al único agresor que apeló su condena: "¿Cuándo lo reconocerá? La víctima soy yo"

Von der Leyen defiende que el muro antidrones cubra también el flanco sur ante la "guerra híbrida" de Rusia
Guerra híbrida

Europa se enfrenta a una "guerra híbrida" con Rusia y Von der Leyen avisa: "No podemos permitirnos reaccionar tarde"

La presidenta de la Comisión Europea advierte de que las incursiones rusas en el espacio aéreo de varios países europeos son parte de una campaña más amplia de Moscú para trastornar a los ciudadanos europeos y sembrar la división.

Agentes de la Policía federal alemana, en una imagen de archivo
Disputa familiar

La sospechosa del brutal apuñalamiento a la alcaldesa alemana es su propia hija, de 17 años

Iris Stalzer, alcaldesa de Herdecke por el Partido Socialdemócrata, recibió hasta 13 puñaladas. Afortunadamente, ya se encuentra fuera de peligro. Ella misma incriminó a su hija una vez estabilizada en el hospital.

Eurofighters Alemania

Alemania activa su mayor maniobra naval en 30 años: misiles reales en el Ártico ante la presión de Rusia

Tropas de la Guardia Nacional de Texas llegan a Illinois

Trump comienza a desplegar al ejército en Chicago en otro importante paso para llevar a los militares a ciudades demócratas

Miembros de las Brigadas Ezeldín al Qasam, brazo armado de Hamás, en la Franja de Gaza.

Hamás confirma el intercambio de listas de rehenes con Israel y se muestra optimista

Publicidad