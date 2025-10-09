Un tribunal británico juzga a Julia Wandelt, la falsa Madeleine McCann, por acosar a sus padres

La joven polaca Julia Wandelt, de 24 años, afirmó en 2023 ser Madeleine McCann, la niña británica que desapareció en Portugal en el año 2007, caso que aún no se ha resuelto a día de hoy. Esta semana será juzgada en un tribunal de Leicester, Reino Unido, por acoso a la familia de la niña desaparecida.

Al comienzo del juicio, el lunes, y con Wandelt llorando, el fiscal Michael Duck sostuvo que "es importante dejar una cosa clara desde el principio: Julia Wandelt no es Madeleine McCann".

Según el fiscal, entre junio de 2022 y febrero de 2025, cuando la acusada fue detenida, esta se había dedicado a expandir la idea de que había sido secuestrada de pequeña y trasladada a Polonia, donde vivió con una familia que fingió ser la de la niña. La joven polaca ya intentó hacerse pasar por otras dos niñas desaparecidas anteriormente.

La joven acosó repetidamente a los padres de Madeleine. "Sé que mi acento es polaco, sé que no soy tan bonita como lo era Madeleine en el pasado, pero sé lo que sé, sé lo que recuerdo. Denme una oportunidad, no soy una mentirosa, no estoy loca. Por favor, devuélvanme la llamada", le dijo a la familia, según se escuchó en la sala en un mensaje que Wandelt le había dejado en el contestador del móvil de la madre de Madeleine. De hecho, les llamó hasta sesenta veces en un mismo día.

Según informa la BBC, la madre de Madeleine, Kate McCann, ha afirmado que incluso contactó con la hermana de Madeleine, Amelie, y que eso fue "la gota que colmó el vaso". Además asegura que Wandelt ha contactado con amigos de la familia que se encontraban de vacaciones con la familia cuando Madeleine desapareció.

Además, durante la audiencia se ha escuchado una grabación de Wandelt en la que se aprecia cómo las acusadas se dirigieron a la puerta de los McCann el pasado diciembre para acosarlos. "Nos estáis provocando una enorme inquietud. Por favor, marchaos", dice Kate, la madre de Madeleine, según El País. También en otra grabación se oye al padre rogando que deje de molestarlos: "tú no eres Madeleine…Por favor, deja de acosarnos y vete de nuestra casa".

Las pruebas de ADN niegan el vínculo familiar

Según el fiscal, Wandelt y un cómplice han elaborado "planes extravagantes" como buscar en la basura de los McCann o robar tenedores que habían utilizado en restaurantes para tratar de obtener muestras de ADN. Hasta el momento, las autoridades británicas afirman no haber ningún vínculo biológico entre Wandelt y la familia McCann, según pruebas de ADN ya realizadas.

