El programa de Jimmy Kimmel volverá a emitirse después de que lo cancelaran por sus comentarios sobre Kirk

Disney anuncia la vuelta del cómico Jimmy Kimmel a la televisión después de su cancelación hace una semana. El presidente estadounidense, Donald Trump, sugirió que debía ser despedido por los comentarios del presentador sobre la muerte de Charlie Kirk, el activista ultraconservador asesinado el pasado 10 de septiembre en Utah.

ABC anunció la retirada del programa "indefinidamente" el pasado miércoles "para evitar agravar aún más" la situación. Kimmel expresó sus condolencias a la familia de Kirk en un monólogo, pero criticó a los políticos republicanos por su respuesta a esta muerte.

"El pasado miércoles tomamos la decisión de suspender la producción del programa para evitar empeorar una situación tensa en un momento emotivo para nuestro país (...) Tomamos esta decisión porque sentíamos que los cometarios no eran oportunos y, por tanto, desconsiderados", ha explicado la organización en un comunicado.

La cancelación del programa del cómico se produjo tras las amenazas por parte del presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones, Brendan Carr, que sugirió que el Gobierno de Trump podría tomar medidas contra las filiales de la cadena que transmitían el programa del comediante.

Sin embargo, la avalancha de críticas llevó a la Casa Blanca a negar cualquier implicaciónen la cancelación del show de Kimmel y la portavoz, Karoline Leavitt, aseguró a Fox News que el presidente "no ejerció ninguna presión". No obstante, Trump celebró el despido del comediante.

Regresa el 'show' de Kimmel

A partir de este martes reincorporará a su programación el show nocturno de Jimmy Kimmel: "Durante los últimos días hemos mantenido conversaciones meditadas con Jimmy y después de esas conversaciones hemos tomado la decisión de recuperar el show para el martes", añade el comunicado.

El programa volverá a emitirse en la pequeña pantalla después de la polémica por la decisión de la cadena de silenciar al comediante, en la que defensores de los derechos y la libertad de prensa consideraron que era una violación a la libertad de expresión.

La organización que dirigía Kirk, Turning Point, ya ha criticado la decisión. "Que Disney y ABC cedan y permitan que vuelva a emitirse no es una sorpresa, pero son ellos los que se equivocan. Nextstar y Sinclair no tienen por qué tomar la misma decisión", ha afirmado el portavoz Andrew Kolvet en la red social X.

Artistas defienden el derecho a la libertad de expresión

Más de 400 artistas se han unido para defender el derecho a la libertad de expresión en respuesta a la suspensión del programa de Jimmy Kimmel. La carta está firmada por varias estrellas, entre ellas se encuentra Ben Affleck, Jennifer Aniston, Robert De Niro, Selena Gómez, Tom Hanks, Ben Stiller, Meryl Streep y Kerry Washington.

"Independientemente de nuestra afiliación política, o de si participamos o no en política, todos amamos a nuestro país... Compartimos la convicción de que quienes ostentan el poder nunca deben silenciar nuestras voces, porque si le sucede a uno de nosotros, nos sucede a todos", expresa la carta.

