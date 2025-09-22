Un terremoto de magnitud 4.3 sacude la bahía de San Francisco

Un terremoto de magnitud 4,3 sacudió el área de la Bahía de San Francisco en la madrugada del lunes, despertando a muchas personas.

Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, más de 24.000 dijeron haberlo sentido. Ocurrió poco antes de las 3.00 hora local (antes de 12.00 hora peninsular española) y se produjo al sureste de Berkeley.

Algunas tiendas sufrieron daños, como roturas de ventanas o caídas de artículos de los estantes.

Por su parte, el sistema de transporte metropolitano de la Bahía de San Francisco, Bay Area Rapid Transit, informó en X que los trenes circularían a menor velocidad mientras se realizan las inspecciones de seguridad de las vías.

Se advirtió a los pasajeros que los trenes experimentarían unos retrasos de 20 minutos.

En Alicante

La tranquilidad del domingo se ha visto interrumpida por un leve temblor en la comarca del Baix Vinalopó.

El Instituto Geográfico Nacional ha informado de que a las 20:43 horas de este domingo 21 de septiembre se ha producido un terremoto de magnitud 2,1 en la escala mbLg, con epicentro en el mar, entre Santa Pola y la isla de Tabarca.

El seísmo se ha localizado a una profundidad de apenas 3 kilómetros, por lo que se ha percibido en varios núcleos de población cercanos.

Según los datos del IGN, la intensidad máxima registrada fue de II-III, lo que significa que el seísmo se ha notado entre la población, pero sin causar daños.

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha confirmado que han recibido 13 llamadas al teléfono 112 alertando del temblor.

