Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Internacional

Un terremoto de magnitud 4.3 sacude la bahía de San Francisco

Varios establecimientos sufrieron daños, como roturas en las ventanas o caídas de artículos de los estantes.

La bah&iacute;a de San Francisco deja unas curiosas tonalidades vista desde el aire

La bahía de San Francisco deja unas curiosas tonalidades vista desde el aireantena3.com

Publicidad

Tania Taboada
Publicado:

Un terremoto de magnitud 4,3 sacudió el área de la Bahía de San Francisco en la madrugada del lunes, despertando a muchas personas.

Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, más de 24.000 dijeron haberlo sentido. Ocurrió poco antes de las 3.00 hora local (antes de 12.00 hora peninsular española) y se produjo al sureste de Berkeley.

Algunas tiendas sufrieron daños, como roturas de ventanas o caídas de artículos de los estantes.

Por su parte, el sistema de transporte metropolitano de la Bahía de San Francisco, Bay Area Rapid Transit, informó en X que los trenes circularían a menor velocidad mientras se realizan las inspecciones de seguridad de las vías.

Se advirtió a los pasajeros que los trenes experimentarían unos retrasos de 20 minutos.

En Alicante

La tranquilidad del domingo se ha visto interrumpida por un leve temblor en la comarca del Baix Vinalopó.

El Instituto Geográfico Nacional ha informado de que a las 20:43 horas de este domingo 21 de septiembre se ha producido un terremoto de magnitud 2,1 en la escala mbLg, con epicentro en el mar, entre Santa Pola y la isla de Tabarca.

El seísmo se ha localizado a una profundidad de apenas 3 kilómetros, por lo que se ha percibido en varios núcleos de población cercanos.

Según los datos del IGN, la intensidad máxima registrada fue de II-III, lo que significa que el seísmo se ha notado entre la población, pero sin causar daños.

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha confirmado que han recibido 13 llamadas al teléfono 112 alertando del temblor.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.

Tanques israelíes entran en Gaza mientras crece el reconocimiento internacional del Estado de Palestina

Imagen de archivo de una calle de Gaza

Publicidad

Mundo

Palestinos desplazados internos evacúan una zona atacada por un ataque aéreo israelí en la ciudad de Gaza

Guerra de Israel en Gaza en directo: Hamás pide a Trump un alto el fuego a cambio de liberar a la mitad de los rehenes

El presidente de Francia, Emmanuel Macron

Francia reconoce en la ONU el Estado de Palestina

La bahía de San Francisco deja unas curiosas tonalidades vista desde el aire

Un terremoto de magnitud 4.3 sacude la bahía de San Francisco

Imagen de archivo de Carlos III del Reino Unido​ y el príncipe Harry.
Internacional

Este es el acuerdo al que han llegado Carlos III y el príncipe Harry tras reunirse en Londres

Putin
Internacional

Putin advierte a Estados Unidos: "Rusia responderá con medidas militares ante cualquier amenaza"

El futuro de Gaza como un 'resort de lujo', en la viñeta gráfica de Alfredo Boto
Viñeta

El futuro de Gaza como un resort de lujo, en la viñeta gráfica de Alfredo Boto

Hace unos meses, el presidente estadounidense publicó un vídeo creado con inteligencia artificial en sus redes sociales en las que transformaba la Franja de Gaza en un resort de lujo.

Tusk
Polonia

Tusk asegura que Polonia estudiará derribar aviones rusos que entren en su espacio aéreo si cuenta con respaldo unánime de la OTAN

El primer ministro avisa de una respuesta "sin discusión" ante incursiones sobre territorio polaco y, en paralelo, denuncia que "lo que está sucediendo en Gaza es absolutamente inaceptable": "Hay que llamar a los crímenes por su nombre".

inundaciones Europa

Muere una mujer atrapada en su coche durante las fuertes tormentas que azotan Francia

Un vehículo de Policía aparcado enfrente de la comisaría de Ámsterdam.

Muere un joven de 15 años disparado por la policía neerlandesa después de robar una bicicleta eléctrica

Bacteria Vibrio vulnificus

Nuevo brote de vibriosis: cinco muertos y decenas de afectados en Estados Unidos

Publicidad