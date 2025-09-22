Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Muere la joven influencer Adna Rovcanin tras encontrarse mal la noche de su boda

La enfermera y creadora de contenido de 26 años murió en el hospital dos días después de casarse en Sarajevo.

Imagen de Adna Rovcanin-Omerbegovic.

Imagen de Adna Rovcanin-Omerbegovic.

Alba Gutiérrez
Conmoción en el mundo de las redes sociales. La influencer bosnia Adna Rovcanin-Omerbegovic, de 26 años, ha muerto dos días después de casarse. Tal y como han detallado varios medios, entre los que destaca Mirror, la joven creadora de contenido fue trasladada de urgencia al hospital la noche de su boda, tras casarse con su pareja.

La muerte y la investigación del fallecimiento de Adna Rovcanin-Omerbegovic

La creadora de contenido, empresaria y enfermera ha muerto de forma inesperada al enfrentarse a un malestar repentino horas después de darse el 'sí, quiero' con su marido Fanis en el Hotel Hollywood de Ilidza situado en Sarajevo.

Al parecer, una vez terminada la celebración se su boda, la creadora de contenido comenzó a sentirse mal. Al experimentar ese malestar, Adna Rovcanin Omerbegovic solicitó ayuda sanitaria y fue trasladada al hospital de forma urgente.

Durante su ingreso hospitalario, la joven de 26 años tuvo que ser inducida al coma. Pese a que fue trasladada al hospital rápidamente, no pudieron hacer nada por salvar su vida y tan solo 48 horas después de su hospitalización, falleció.

Devastados y conmocionados, su familia y su entorno más cercano ha celebrado su funeral en el cementerio de Bare, en Bosnia. Por el momento, no se ha confirmado la causa exacta de su muerte.

No obstante, las autoridades sanitarias y judiciales de Bosnia han iniciado los protocolos para realizar exámenes forenses y esclarecer los motivos del fallecimiento de Adna Rovcanin-Omerbegovic.

La trayectoria de Adna Rovcanin-Omerbegovic en las redes sociales: desde su trabajo como enfermera hasta convertirse en influencer

Conocida por combinar varias facetas en el mundo de las redes sociales y trabajar como enfermera en el Centro de Salud de la ciudad de Sarajevo. Adna Rovacanin-Omerbegovic tenía un salón de belleza que la convirtió en un referente en el mundo del cuidado estético y del maquillaje.

Su presencia en redes sociales, donde compartía consejos de belleza y estilo de vida, le dio una visibilidad importante y una comunidad de seguidores que, ahora, lamentan su muerte.

Amigos, familiares y seguidores han expresado su dolor y sorpresa ante la muerte tan inesperada de Adna Rovcanin Omerbegovic. También sus amigos han recordado a Adna asegurando que "siempre le gustó ayudar a los demás" y han afirmado que siempre tendía la mano a quien la necesitase.

