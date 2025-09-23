Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Estados Unidos

Donald Trump pide que no se tome paracetamol al vincularlo con el autismo: "Tomar Tylenol no es bueno, ¿de acuerdo?"

El presidente de Estados Unidos asegura que hay un vínculo entre el uso de paracetamol y el desarrollo del autismo durante el embarazo. Todo sin ninguna base científica.

Trump sobre paracetamol

Donald Trump pide que no se tome paracetamol | Antena3 Noticias

Publicidad

Adolfo Izquierdo
Publicado:

Llevaba 20 años esperando este día, ha asegurado Donald Trump antes de comenzar su conferencia de prensa en la que quería que un titular quedase claro. "Tomar Tylenol, paracetamol, no es bueno, ¿de acuerdo? Lo digo, no es bueno".

Según el presidente de Estados Unidos tomar paracetamol durante el embarazo puede estar asociado con un riesgo muy alto de autismo. Afirma que "por esa razón recomiendan que las mujeres limiten el uso de paracetamol durante el embarazo".

Durante el anuncio el presidente Donald Trump ha estado acompañado por expertos en salud que confían en el supuesto hallazgo, como el Secretario de Salud de Estados Unidos que ha anunciado también que la FDA emitirá un aviso a los médicos sobre los riesgos del paracetamol durante el embarazo". Así mismo, el Comisionado de la FDA, Martin Makary, asegura que "actualmente tenemos datos que no podemos ignorar".

"Tenemos datos que no podemos ignorar"

Comisionado de la FDA

La comunidad médica cuestiona el supuesto hallazgo de la administración Trump. "Cuando tomamos decisiones clínicas y modificamos nuestras directrices es porque hay nuevos datos que respaldan un cambio. Los datos actuales son los mismos que hace unos meses. No hay estudios que sugieran lo contrario". Así de contundente se muestra el Doctor Steven Fleishchman, presidente del Colegio Americano de Ginecólogos, que no da credibilidad al anuncio del presidente. Además, advierte a las mujeres embarazadas que no tomar paracetamol quizá tenga más efectos adversos que tomarlo.

Mientras tanto Donald Trump echa mano de rumores para sostener su teoría. "Hay un rumor, que no sé si es cierto, de que en Cuba no tienen paracetamol porque no tienen dinero para ello y no tienen autismo”, asegura.

Cuestiona las vacunas

Pero Trump no se ha quedado ahí, durante su comparecencia también ha hablado de vacunas. "La hepatitis B se transmite sexualmente. No hay razón para darle hepatitis B a un bebé que está a punto de nacer. Así que yo diría que esperen a que el bebé tenga 12 años y esté bien formado y administren la vacuna contra la hepatitis B", ha afirmado el presidente de Estados Unidos.

Además, ha promocionado un medicamento experimental prometedor, dice, para el tratamiento de niños autistas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' enAtresplayer.

Publicidad

Mundo

Ataques israelíes en la zona Rimal de la ciudad de Gaza

Guerra de Israel en Gaza, en directo: Cerca del 80% de los países de la ONU reconoce el Estado de Palestina

Trump sobre paracetamol

Donald Trump pide que no se tome paracetamol al vincularlo con el autismo: "Tomar Tylenol no es bueno, ¿de acuerdo?"

Vista de la entrada al aeropuerto de Copenhague, Dinamarca

El aeropuerto de Copenhague, obligado a cerrar varias horas por la presencia de drones

Palestinos desplazados internos evacúan una zona atacada por un ataque aéreo israelí en la ciudad de Gaza
Conflicto Gaza

Hamás pide a Trump un alto el fuego en Gaza a cambio de liberar a la mitad de los rehenes

Presidente francés, Emmanuel Macron
Estado de Palestina

Francia reconoce en la ONU el Estado de Palestina

La bahía de San Francisco deja unas curiosas tonalidades vista desde el aire
Internacional

Un terremoto de magnitud 4.3 sacude la bahía de San Francisco

Varios establecimientos sufrieron daños, como roturas en las ventanas o caídas de artículos de los estantes.

Imagen de archivo de Carlos III del Reino Unido​ y el príncipe Harry.
Internacional

Este es el acuerdo al que han llegado Carlos III y el príncipe Harry tras reunirse en Londres

El duque de Sussex no volverá a tener agenda institucional y estará bajo las normas del monarca.

Putin

Putin advierte a Estados Unidos: "Rusia responderá con medidas militares ante cualquier amenaza"

El futuro de Gaza como un 'resort de lujo', en la viñeta gráfica de Alfredo Boto

El futuro de Gaza como un resort de lujo, en la viñeta gráfica de Alfredo Boto

Tusk

Tusk asegura que Polonia estudiará derribar aviones rusos que entren en su espacio aéreo si cuenta con respaldo unánime de la OTAN

Publicidad