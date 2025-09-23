Donald Trump pide que no se tome paracetamol al vincularlo con el autismo: "Tomar Tylenol no es bueno, ¿de acuerdo?"

Llevaba 20 años esperando este día, ha asegurado Donald Trump antes de comenzar su conferencia de prensa en la que quería que un titular quedase claro. "Tomar Tylenol, paracetamol, no es bueno, ¿de acuerdo? Lo digo, no es bueno".

Según el presidente de Estados Unidos tomar paracetamol durante el embarazo puede estar asociado con un riesgo muy alto de autismo. Afirma que "por esa razón recomiendan que las mujeres limiten el uso de paracetamol durante el embarazo".

Durante el anuncio el presidente Donald Trump ha estado acompañado por expertos en salud que confían en el supuesto hallazgo, como el Secretario de Salud de Estados Unidos que ha anunciado también que la FDA emitirá un aviso a los médicos sobre los riesgos del paracetamol durante el embarazo". Así mismo, el Comisionado de la FDA, Martin Makary, asegura que "actualmente tenemos datos que no podemos ignorar".

"Tenemos datos que no podemos ignorar"

La comunidad médica cuestiona el supuesto hallazgo de la administración Trump. "Cuando tomamos decisiones clínicas y modificamos nuestras directrices es porque hay nuevos datos que respaldan un cambio. Los datos actuales son los mismos que hace unos meses. No hay estudios que sugieran lo contrario". Así de contundente se muestra el Doctor Steven Fleishchman, presidente del Colegio Americano de Ginecólogos, que no da credibilidad al anuncio del presidente. Además, advierte a las mujeres embarazadas que no tomar paracetamol quizá tenga más efectos adversos que tomarlo.

Mientras tanto Donald Trump echa mano de rumores para sostener su teoría. "Hay un rumor, que no sé si es cierto, de que en Cuba no tienen paracetamol porque no tienen dinero para ello y no tienen autismo”, asegura.

Cuestiona las vacunas

Pero Trump no se ha quedado ahí, durante su comparecencia también ha hablado de vacunas. "La hepatitis B se transmite sexualmente. No hay razón para darle hepatitis B a un bebé que está a punto de nacer. Así que yo diría que esperen a que el bebé tenga 12 años y esté bien formado y administren la vacuna contra la hepatitis B", ha afirmado el presidente de Estados Unidos.

Además, ha promocionado un medicamento experimental prometedor, dice, para el tratamiento de niños autistas.

