Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Nueva Zelanda

Condenada una madre por asesinar a sus dos hijos y ocultar sus cuerpos en maletas durante años

El jurado del Tribunal Superior de Auckland ha declarado culpable a Hakyung Lee, de 45 años, por el asesinato de sus dos hijos, hallados en 2022 dentro de maletas tras permanecer ocultos durante años.

Un coche de la Polic&iacute;a australiana

Un coche de la Policía australianaAgencias

Publicidad

Natalia López
Publicado:

Una madre neozelandesa, Hakyung Lee, de 45 años de edad, ha sido declarada culpable este martes del asesinato de sus dos hijos, Minu y Yuna Jo, de seis y ocho años respectivamente, en torno a julio de 2018, según la investigación que llevó a cabo la Policía. Los cuerpos fueran hallados en agosto de 2022 dentro de maletas que fueron adquiridas en una subasta de objetos abandonados, donde se cree que permanecieron durante varios años.

El jurado, que estaba compuesto por seis hombres y seis mujeres, determinó que los crímenes se cometieron en torno a julio de 2018. Durante el juicio, que comenzó a principios de septiembre, la madre se representó a sí misma, aunque no asistió de forma presencial a la sala principal, sino que siguió las audiencias desde otra sala con la ayuda de un intérprete.

La defensa alegó que la acusada sufrió un profundo trastorno mental tras la muerte de su esposo en 2017, lo que la llevó a pensar en quitarse la vida junto a sus hijos, además sostenía que estaba "profundamente perturbada" y que los actos que cometió no eran conscientes en términos legales. Sin embargo, por parte de la fiscalía se ha sostenido que actuó con plena consciencia y que ocultar los cuerpos, cambiar de identidad y trasladarse a Corea del Sur demostraba que existía una planificación de forma premeditada, la fiscal Natalie Walker destacó: "No se trató de un acto altruista de una madre que había perdido la razón y creía que hacía lo correcto, sino de un acto egoísta para liberarse de la carga de la maternidad en solitario", en declaraciones que ha podido recoger la radio estatal neozelandesa RNZ.

El juez Geoffrey John Venning ha confirmado el veredicto y ha remitido a Lee la custodia, a la espera de la vista el 26 de noviembre en la que se dictará sentencia. Mientras tanto, el caso sigue generando un gran impacto en Nueva Zelanda, ya que se desconoce todavía la forma exacta en la que murieron los menores, aunque se sospecha que pudo estar relacionada con el suministro de medicación no apta para niños que la madre tomaba debido a sus problemas de sueño, según documentos judiciales a los que ha tenido acceso RNZ.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Guerra de Israel en Gaza, en directo: El plan para el "día después" que exige la unificación territorial y el desarme de Hamás

Ataques israelíes en la zona Rimal de la ciudad de Gaza

Publicidad

Mundo

Ataques israelíes en la zona Rimal de la ciudad de Gaza

Guerra de Israel en Gaza, en directo: El plan para el "día después" que exige la unificación territorial y el desarme de Hamás

Jessica Brady murió de un cáncer terminal que no fue diagnosticado a tiempo

Inglaterra impone "la regla de Jess" a los médicos de familia ¿En qué consiste?

Escombros cerca de un edificio residencial dañado tras ser alcanzado por un dron en Odesa, Ucrania

Muere un español en Ucrania por el ataque de un dron ruso cuando rescataba heridos

Sarah Ferguson cae en desgracia por el Caso Epstein
Caso Epstein

Sarah Ferguson cae en desgracia por el Caso Epstein: las organizaciones con las que estaba vinculada la expulsan

Un coche de la Policía australiana
Nueva Zelanda

Condenada una madre por asesinar a sus dos hijos y ocultar sus cuerpos en maletas durante años

Bayron Sánchez Salazar (B King) y Jorge Luis Herrera (DJ Regio Clown)
México

Torturan y asesinan a B King y DJ Regio Clown, dos artistas colombianos que se encontraban de gira por México

Ambos jóvenes llevaban desparecidos casi una semana, este lunes se les ha encontrado sin vida a las afueras de la Ciudad de México.

El presentador Jimmy Kimmel
EEUU

El programa de Jimmy Kimmel volverá a emitirse después de que lo cancelaran por sus comentarios sobre Kirk

El show del cómico Jimmy Kimmel se reincorporará este martes a la programación, anuncia Disney.

Trump sobre paracetamol

Donald Trump pide que no se tome paracetamol al vincularlo con el autismo: "Tomar Tylenol no es bueno, ¿de acuerdo?"

Vista de la entrada al aeropuerto de Copenhague, Dinamarca

El aeropuerto de Copenhague, obligado a cerrar varias horas por la presencia de drones

Palestinos desplazados internos evacúan una zona atacada por un ataque aéreo israelí en la ciudad de Gaza

Hamás pide a Trump un alto el fuego en Gaza a cambio de liberar a la mitad de los rehenes

Publicidad