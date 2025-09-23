Condenada una madre por asesinar a sus dos hijos y ocultar sus cuerpos en maletas durante años

Una madre neozelandesa, Hakyung Lee, de 45 años de edad, ha sido declarada culpable este martes del asesinato de sus dos hijos, Minu y Yuna Jo, de seis y ocho años respectivamente, en torno a julio de 2018, según la investigación que llevó a cabo la Policía. Los cuerpos fueran hallados en agosto de 2022 dentro de maletas que fueron adquiridas en una subasta de objetos abandonados, donde se cree que permanecieron durante varios años.

El jurado, que estaba compuesto por seis hombres y seis mujeres, determinó que los crímenes se cometieron en torno a julio de 2018. Durante el juicio, que comenzó a principios de septiembre, la madre se representó a sí misma, aunque no asistió de forma presencial a la sala principal, sino que siguió las audiencias desde otra sala con la ayuda de un intérprete.

La defensa alegó que la acusada sufrió un profundo trastorno mental tras la muerte de su esposo en 2017, lo que la llevó a pensar en quitarse la vida junto a sus hijos, además sostenía que estaba "profundamente perturbada" y que los actos que cometió no eran conscientes en términos legales. Sin embargo, por parte de la fiscalía se ha sostenido que actuó con plena consciencia y que ocultar los cuerpos, cambiar de identidad y trasladarse a Corea del Sur demostraba que existía una planificación de forma premeditada, la fiscal Natalie Walker destacó: "No se trató de un acto altruista de una madre que había perdido la razón y creía que hacía lo correcto, sino de un acto egoísta para liberarse de la carga de la maternidad en solitario", en declaraciones que ha podido recoger la radio estatal neozelandesa RNZ.

El juez Geoffrey John Venning ha confirmado el veredicto y ha remitido a Lee la custodia, a la espera de la vista el 26 de noviembre en la que se dictará sentencia. Mientras tanto, el caso sigue generando un gran impacto en Nueva Zelanda, ya que se desconoce todavía la forma exacta en la que murieron los menores, aunque se sospecha que pudo estar relacionada con el suministro de medicación no apta para niños que la madre tomaba debido a sus problemas de sueño, según documentos judiciales a los que ha tenido acceso RNZ.