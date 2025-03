Groenlandia considera la visita de Vance a la isla una "falta de respeto"

Está situada a unos 1.200 kilómetros del Polo Norte, y se creó en la Guerra Fría para interceptar misiles que pudiera lanzar la Unión Soviética. Ahora, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quiere controlar Groenlandia y no solo por sus reservas de gas y de petróleo, también por su valor estratégico en el Ártico. La visita de su número dos ha coincidido con la formación del nuevo Gobierno, lo que eleva aún más la tensión en la isla.

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, ha acudido de forma extraordinaria a Groenlandia ante lo que las autoridades califican como una "falta de respeto". El objetivo de esta visita era la de "convencer" a los habitantes del territorio de unirse a Estados Unidos.

Vance pisó tierra en la base estadounidense de Pituffik. Aunque ha ido acompañado de su esposa, Usha Vance, esta finalmente canceló su visita a la capital, Nuuk, como su asistencia a una carrera de trineos debido a las tensiones con las autoridades groenlandesas.

"Vance aterriza en unas instalaciones que son de Estados Unidos, pero venir cuando no hay un Gobierno formado no es una muestra de respeto a un aliado. Es una lástima", ha declarado el nuevo líder de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen.

Falta de respeto

La visita ha provocado la indignación en la sociedad groenlandesa. Se han registrado protestas con pancartas con mensajes como "Yankees Go Home" y gorras con la frase "Make America Go Away".

El nuevo líder groenlandés reiteró que la visita de Vance es una "falta de respeto", aunque apuesta por el diálogo. "Vance aterriza en unas instalaciones que son de Estados Unidos. Pero toda esta situación de venir de visita cuando no hay un Gobierno, mantenemos que no es una muestra de respeto a un aliado. Es una lástima. Ahora tenemos un Gobierno que se va a poner el mono de trabajo", dijo.

La situación en política exterior creada por el interés de Estados Unidos en hacerse con la isla requiere "acción" y debe ser "lo primero" que ocupe al Gobierno, enfatizó Nielsen. "Vemos cómo ha reaccionado la población y vemos la inseguridad que se ha creado. Por eso es hora de que haya un Gobierno que asuma el mando y haga lo que hay que hacer en relación con la situación en política exterior", declaró.

Jens-Frederik Nielsen denunció la presión "inaceptable" de Estados Unidos y el presidente autonómico en funciones, Múte B. Egede, pidió apoyo a la comunidad internacional frente al comportamiento "agresivo" de Trump, que no ha descartado represalias contra Dinamarca si no accede a "entregarle" la isla.

