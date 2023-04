El Gobierno investiga una posible entrada ilegal de diésel ruso a España

El Gobierno está investigando una posible entrada ilegal de diésel ruso a España a través de terceros países, según ha confirmado la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera.

La denuncia parte de la empresa Repsol, y de confirmarse la acusación de la petrolera española se estarían incumpliendo las sanciones europeas impuestas al régimen de Putin. "Los importadores muestran una documentación en la que aparentemente está todo en regla y no procede de Rusia. Pero obviamente estaremos atentos y vigilaremos para que esto sea así", ha dicho la también ministra para la Transición Ecológica.

Al respecto, Ribera también ha añadido que "ante la menor sospecha, corresponde investigar si esos papeles son correctos y si efectivamente los productos que importan son de donde dicen que son, o si bien son de otra procedencia y ha habido algún tipo de irregularidad".

Marruecos es uno de los países que estaría suministrando diésel ruso a España, según ha apuntado 'El Mundo'.

"No habrá impunidad"

En las últimas horas Rusia ha lanzado un gran ataque. Varios misiles han impactado en edificios residenciales de la localidad de Uman y en Dnipró dejando varios muertos y heridos. Tras los bombardeos, la Unión Europea ha advertido que "no habrá impunidad para los comandantes, para los autores ni para los cómplices".

También el portavoz de Exteriores de bloque, Peter Stano, ha condenado las acciones del Ejército ruso. "Una vez más, atacaron cobardemente a civiles mientras dormían y causaron graves daños y también mataron a varios civiles inocentes, hiriendo a varias personas, incluidos niños. Todos tendrán que rendir cuentas", ha dicho.

Por su parte, el alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, también ha confesado que, tras los últimos bombardeos rusos, no puede ser optimista sobre el fin de la invasión de Ucrania.

"Desgraciadamente cuando oigo al presidente Putin no puedo ser optimista porque no para de decir que él tiene objetivos militares y hasta que no consiga sus objetivos militares no va a cesar de bombardear y destruir el país", ha lamentado.