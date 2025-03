Gene Hackman falleció por problemas cardiacos una semana después que su esposa: el Alzheimer podría haberle impedido darse cuenta

Las autoridades han revelado nueva información sobre la muerte del actor Gene Hackman y su esposa Betsy Arakawa. Ambos fueron encontrados sin vida en su domicilio de Santa Fe (Nuevo México) el pasado 26 de febrero.

Según el informe médico, Hackman, de 95 años, murió una semana después que su esposa, por enfermedad cardiaca, hipertensión crónica, enfermedad respiratoria y alzheimer avanzado, este último como un factor clave. Por su parte, su mujer, de 65 años, falleció por síndrome pulmonar por Hantavirus, una rara pero peligrosa enfermedad transmitida por excrementos de roedores infectados. También le realizaron pruebas de COVID-19 y otras infecciones que dieron resultados negativos.

El sheriff del condado de Santa Fe, Adan Mendoza, reveló que el último registro del marcapasos de Hackman es del 17 de febrero, nueve días antes del hallazgo de los cadáveres. Los cuerpos fueron encontrados en diferentes partes de la casa. El actor en la cocina, estaba vestido y con gafas de sol, mientras que Arakawa estaba en el baño, junto a un calentador y un bote de pastillas naranja esparcido por el lavabo.

La Dra. Heather Jarrell, jefa de investigación médica de Nuevo México, señaló que debido al avanzado estado de Alzheimer de Hackman, "es muy posible que no haya estado consciente de que había fallecido", explicaba. La autopsia reveló que el actor no había comido, aunque no presentaba signos de deshidratación.

Las autoridades no han detectado signos de golpes o violencia en ninguno de los cuerpos. En cuanto al perro, que también encontrado sin vida, la Dra. Erin Phipps veterinaria de salud pública estatal, indicó que probablemente murió de inanición.

Vistos por última vez

El último día que vieron con vida a Arakawa fue el 11 de febrero, cuando fue grabada por las cámaras de seguridad en una farmacia y una tienda de alimentos para perros antes de regresar a su casa.

Se plantearon varias teorías, una de ellas una posible intoxicación por gas, pero fue descartada. "No hay indicios inmediatos de juego sucio, aunque la falta de monóxido de carbono ha dado al traste con las teorías iniciales sobre cómo murieron. Ahora estamos estudiando si pudo tratarse de una muerte seguida de suicidio", expuso uno de los investigadores del caso, según recoge 'The Mirror'.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com