Las notas de amor entre Gene Hackman y Betsy Arakawa encontradas en su casa de Nuevo México

El legendario actor Gene Hackman, de 95 años, y su esposa, la pianista y empresaria Betsy Arakawa, de 65, fueron encontrados sin vida el pasado 26 de febrero en su hogar de Santa Fe, Nuevo México. Las investigaciones revelaron que Arakawa falleció aproximadamente una semana antes que Hackman, víctima del síndrome pulmonar por hantavirus, una enfermedad rara transmitida por roedores. Hackman, quien padecía Alzheimer avanzado, murió posteriormente debido a una enfermedad cardíaca grave.

Durante la inspección de la vivienda, las autoridades descubrieron múltiples notas manuscritas que la pareja se intercambiaba. Estos mensajes, cargados de cariño y complicidad, ofrecían destellos de su vida cotidiana. En una de ellas, Hackman escribió: "Buenos días, feliz varios días después de tu cumpleaños. Lo siento aún por la cena y por tener que pedir tu ayuda. Aunque fue apreciado". Firmaba con un afectuoso "Love you and the guys, G" (Te quiero a ti y a los chicos), haciendo referencia a sus tres perros.

En otra nota, el actor bromeaba sobre su deterioro cognitivo: "Voy a ese edificio más allá del lugar de agua caliente donde te sientas, y hago lo que sea que se supone que la gente debe hacer en tal edificio, tal vez lo recuerde una vez que llegue allí". Finalizaba con un jocoso "Love what’s his name".

Las imágenes divulgadas por el Departamento del Sheriff del Condado de Santa Fe mostraron una vivienda que, aunque libre de actividad de roedores en su interior, presentaba signos de infestación en estructuras externas como garajes y cobertizos. Se encontraron heces, nidos y roedores muertos en estas áreas, lo que podría explicar la exposición de Arakawa al hantavirus.

Una despedida silenciosa

Arakawa fue vista por última vez el 11 de febrero en una farmacia local. Al día siguiente, contactó a una clínica médica para programar una cita debido a síntomas similares a los de la gripe, pero no asistió. Su cuerpo fue hallado en el baño de la residencia, junto a un test de COVID-19 usado y envases de medicamentos. Uno de sus perros también fue encontrado sin vida por deshidratación.

Hackman, al parecer, no se percató del fallecimiento de su esposa. Su cuerpo fue hallado en una habitación cercana, y se presume que murió el 18 de febrero. Las autoridades concluyeron que ambos fallecieron por causas naturales, sin indicios de violencia.

Gene Hackman, ganador de dos premios Óscar, y Betsy Arakawa compartieron más de tres décadas de vida juntos, alejados del bullicio de Hollywood. Su historia, marcada por el amor y la complicidad, encuentra en estas notas una conmovedora evidencia de un vínculo que perduró hasta el final.

