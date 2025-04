Tres nuevos muertos por el mismo virus que provocó la muerte de la mujer de Gene Hackman

Tres personas han muerto por hantavirus en California. Así lo han confirmado las autoridades del estado norteamericano. Fue el mismo virus por el que falleció el pasado febrero Betsy Arakawa, la mujer del legendario actor Gene Hackman. La División de Salud Pública del Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Mono anunciaba una tercera muerte por hantavirus en la ciudad de Mammoth Lakes.

Así lo ha confirmado el medio 'TMZ'. El doctor Tom Boo, jefe de salud pública del condado de Mono, ha destacado que encontró el último caso de hantavirus "trágico y alarmante" y señalaba que las autoridades no entienden cómo la persona fallecida lo habría contraído.

La mujer del actor de 65 años murió una semana antes que él. Esa una enfermedad rara que se contrae por el contacto con ratas o ratones, se transmite a través de los excrementos de roedores infectados. Es posible que esos restos estuvieran esparcidos por la casa y los inhaló, además podrían haber llegado a los alimentos que consumió Arakawa.

Por su parte, el doctor Jeffrey Klausner, experto en enfermedades infecciosas y profesor de la Escuela de Medicina Keck de la USC, comentó al citado medio que "el hantavirus afecta al cuerpo rápidamente y, dado que los síntomas se presentan como un resfriado en el pecho, a menudo se diagnostica erróneamente".

La muerte de Hackman

Gene Hackman murió de una enfermedad cardíaca, convivió con el cadáver de su mujer al menos una semana, tenía Alzheimer avanzado , por lo que es más que probable que no fuese consciente de la situación, según los investigadores. Ellos afirmaron también el que sospechaban que no se había cometido ningún delito, ya que no había señales de traumatismos en sus cuerpos y las pruebas por monóxido de carbono dieron negativo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com