Fuertes tormentas azotan Grecia mientras decenas de personas esperan en los tejados a ser rescatadas

Bomberos, ejército y helicópteros de rescate se han sumado a la batalla contra los estragos de la lluvia. Cientos de personas, en ayunas, sin agua ni electricidad, esperan en los tejados de las casas la llegada de ayuda. Ahora todo el mundo teme que una vez que baje el nivel del agua, el número de víctimas, seis personas fallecidas de momento, aumentará. Aunque no llueve, hay temor de que algunos ríos se desborden y se están evacuando pueblos. Las localidades de Falani, Dasochori y Koulouri serán evacuadas.

Los equipos de rescate griegos continúan buscando a otros cinco ciudadanos desaparecidos. "Nuestro país se encuentra lidiando con un fenómeno que no hemos visto en el pasado", declaró el portavoz del Gobierno griego, Pavlos Marinakis.

Las autoridades griegas señalaron que en Atenas y las regiones de la periferia ha llovido en un período de doce horas el doble de la media anual de precipitaciones. "Los niveles de lluvia registrados parecen irreales. En algunas zonas han superado los 500 litros/metro cuadrado de lluvia en un día, cuando la cantidad anual de lluvia en Atenas es de unos 400", señaló al diario Kathimerini Kostas Lagouvardos, meteorólogo del Observatorio Nacional de Atenas.

Los bomberos han rescatado ya a más de 800 ciudadanos atrapados en sótanos, en sus automóviles en medio de carreteras inundadas e incluso en los tejados de sus casas después de que sus calles se convirtieran en un gran torrente de agua.

Se ha inundado todo. "Es literalmente un mar. Necesitamos ayuda para que vengan a buscarnos. Estamos en la azotea de una oficina comunitaria. No sabemos qué hacer, no tenemos agua, no tenemos comida", dijo un residente local a la emisora griega Alpha.

En Volos, ciudad de 150.000 habitantes que es de las más castigadas por la tormenta Daniel, un centenar de personas han sido trasladadas a otras ciudades después de que las lluvias anegaron una residencia de ancianos. En Atenas, las lluvias han inundado varias paradas de metro y colapsado el transporte de autobús. El primer ministro griego, Kyriako Mitsotakis, calificó el temporal de lluvias como un "fenómeno extremo" que castiga al país tras sufrir olas de calor y la peor ráfaga de incendios de la historia del país.