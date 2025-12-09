Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Brigitte Macron

Brigitte Macron al hablar de varios grupos feministas: "Las vamos a echar a patadas"

"Las vamos a echar a patadas". Es la polémica frase que recorre los pasillos del Elíseo. La primera dama habría pronunciado dicha frase durante un encuentro privado con colaboradores para hablar de la creciente presión de grupos feministas críticos con el Gobierno. En el palacio presidencial nadie lo confirma.

Brigitte Macron: &quot;Las vamos a echar a patadas&quot;

Brigitte Macron: "Las vamos a echar a patadas"Reuters

Publicidad

Toni Baena
Publicado:

Un portavoz oficial afirmó que "Brigitte Macron jamás se expresaría en esos términos". Se trata dijo de "una clara manipulación destinada a inflamar el debate público". No obstante, la polémica ya había cobrado fuerza en redes y medios digitales, donde numerosos usuarios exigieron una aclaración directa de la primera dama.

Diversos colectivos feministas reaccionaron con indignación. Portavoces de uno de los grupos aludidos declararon que la frase, real o no, evidencia "el profundo desprecio que ciertas élites políticas sienten hacia los movimientos sociales" y reclamaron mayor transparencia por parte del Palacio del Elíseo. En contraste, otras voces dentro del movimiento feminista pidieron prudencia y criticaron "la rapidez con la que circulan afirmaciones no verificadas que pueden desviar la atención de las reivindicaciones esenciales".

Mientras tanto, varios medios franceses han iniciado procesos de verificación para esclarecer el origen de la supuesta declaración. Hasta el momento, no se ha encontrado evidencia que confirme que Brigitte Macron pronunciara la frase. El incidente, sin embargo, pone de relieve la fragilidad del discurso público en la era digital y la facilidad con la que una afirmación no verificada puede generar un terremoto político y mediático.

Feministas vs Macron

Analistas políticos coinciden en que el episodio refleja un clima de creciente polarización. En los últimos meses, Francia ha vivido intensos debates sobre el consentimiento sexual, la protección de menores y la financiación de asociaciones feministas, asuntos en los que la primera dama ha participado activamente desde su rol institucional. Este contexto hace que cualquier frase atribuida a Macron, incluso sin pruebas sólidas, tenga un impacto inmediato. Para algunos expertos el gobierno combina "políticas de igualdad" superficiales con una agenda neoliberal y autoritaria que, en la práctica, termina por debilitar las demandas feministas de fondo.

Colectivos como Nous Toutes han denunciado en repetidas ocasiones la "falta de voluntad política" del gobierno para erradicar la violencia de género. Señalan que, a pesar de promesas y retórica sobre igualdad, los recursos asignados y las medidas reales resultan insuficientes. En junio de 2024 decenas de miles de mujeres salieron a las calles para advertir del peligro que representaría una victoria del partido de extrema derecha Rassemblement National (RN) en las elecciones legislativas. Y denunciaron el "feminismo de fachada" de la extrema derecha, advirtiendo que sus promesas no comprometen realmente derechos reproductivos, igualdad, protección contra la violencia de género, etc.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' enAtresplayer.

Un año de la caída de Bashar al-Assad: Siria, un Estado en construcción

Miembros de grupos armados insurgentes posan tras el derribo de una estatua del expresidente Hafez al Assad

Publicidad

Mundo

Donald Trump y Volodimir Zelenski en la Casa Blanca

Zelensky descarta ceder territorios mientras prepara un plan de paz consensuado con la UE

Brigitte Macron: "Las vamos a echar a patadas"

Brigitte Macron al hablar de varios grupos feministas: "Las vamos a echar a patadas"

Bruselas investiga a Google por utilizar contenidos para alimentar la IA

Bruselas investiga a Google y "teme" que utilice contenidos para alimentar sus propios sistemas de IA

Cazas F-35
Alerta militar

Nueve aviones militares rusos y chinos entran en la zona de defensa aérea de Corea del Sur, que activa sus cazas

Terremoto Japón
Terremoto

Las impactantes imágenes del terremoto de magnitud 7,6 en Japón: caos, evacuaciones y alerta de tsunami

Foto de archivo del presidente de EEUU, Donald Trump, junto al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski
UCRANIA

Zelenski refuerza la alianza europea en medio de las tensiones con Estados Unidos

Este lunes el presidente ucraniano se ha reunido en Londres con el primer ministro británico KeirStarmer, el presidente francés Emmanuel Macron, y el canciller alemán.

Museo del Louvre
Francia

El Louvre se desmorona: un robo, una inundación y ahora una huelga ahondan la crisis del museo

¿Qué le pasa el museo más visitado del mundo? Los empleados del Louvre irán a la huelga a partir del día 15 por el deterioro del museo.

Japón declara una alerta por tsunami tras un terremoto de 7,6 en las inmediaciones de la costa este del país

Japón activa la alerta por tsunami tras un terremoto de magnitud 7,6: Al menos ocho heridos

Fernando Grande Marlaska y Elma Saiz

España podrá reubicar migrantes a otros países de la Unión Europea

Escudo de la policía noruega

Susto en Oslo por un tiroteo en un gran centro comercial con un joven de 19 años detenido

Publicidad