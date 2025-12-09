Brigitte Macron al hablar de varios grupos feministas: "Las vamos a echar a patadas"

Un portavoz oficial afirmó que "Brigitte Macron jamás se expresaría en esos términos". Se trata dijo de "una clara manipulación destinada a inflamar el debate público". No obstante, la polémica ya había cobrado fuerza en redes y medios digitales, donde numerosos usuarios exigieron una aclaración directa de la primera dama.

Diversos colectivos feministas reaccionaron con indignación. Portavoces de uno de los grupos aludidos declararon que la frase, real o no, evidencia "el profundo desprecio que ciertas élites políticas sienten hacia los movimientos sociales" y reclamaron mayor transparencia por parte del Palacio del Elíseo. En contraste, otras voces dentro del movimiento feminista pidieron prudencia y criticaron "la rapidez con la que circulan afirmaciones no verificadas que pueden desviar la atención de las reivindicaciones esenciales".

Mientras tanto, varios medios franceses han iniciado procesos de verificación para esclarecer el origen de la supuesta declaración. Hasta el momento, no se ha encontrado evidencia que confirme que Brigitte Macron pronunciara la frase. El incidente, sin embargo, pone de relieve la fragilidad del discurso público en la era digital y la facilidad con la que una afirmación no verificada puede generar un terremoto político y mediático.

Feministas vs Macron

Analistas políticos coinciden en que el episodio refleja un clima de creciente polarización. En los últimos meses, Francia ha vivido intensos debates sobre el consentimiento sexual, la protección de menores y la financiación de asociaciones feministas, asuntos en los que la primera dama ha participado activamente desde su rol institucional. Este contexto hace que cualquier frase atribuida a Macron, incluso sin pruebas sólidas, tenga un impacto inmediato. Para algunos expertos el gobierno combina "políticas de igualdad" superficiales con una agenda neoliberal y autoritaria que, en la práctica, termina por debilitar las demandas feministas de fondo.

Colectivos como Nous Toutes han denunciado en repetidas ocasiones la "falta de voluntad política" del gobierno para erradicar la violencia de género. Señalan que, a pesar de promesas y retórica sobre igualdad, los recursos asignados y las medidas reales resultan insuficientes. En junio de 2024 decenas de miles de mujeres salieron a las calles para advertir del peligro que representaría una victoria del partido de extrema derecha Rassemblement National (RN) en las elecciones legislativas. Y denunciaron el "feminismo de fachada" de la extrema derecha, advirtiendo que sus promesas no comprometen realmente derechos reproductivos, igualdad, protección contra la violencia de género, etc.

