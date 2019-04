Facebook elimina 32 cuentas falsas dedicadas a la manipulación política en Estados Unidos

La red social Facebook ha informado, a través de un comunicado, que ha identificado 32 cuentas y páginas falsas en Facebook e Instagram, dedicadas a organizar una nueva campaña coordinada de influencia política para confundir a los usuarios y organizar manifestaciones antes de las elecciones legislativas de noviembre en Estados Unidos, conocidas como 'midterms'. Las cuentas, que ya han sido eliminadas, trataban temas controvertidos.

La compañía ha dicho que todavía está en las primeras etapas de su investigación y que aún no sabe quién podría estar detrás de la campaña de influencia para estas elecciones que determinarán si los republicanos conservan o no el control del Congreso. Ya en 2016, un brazo de la propaganda rusa intentó manipular las elecciones estadounidenses publicando y comprando anuncios en Facebook, según la compañía y las agencias de inteligencia de Washington, aunque Moscú negó las acusaciones. Facebook, a pesar de afirmar que todavía no saben quién está detrás de la campaña, añade que encuentran lazos entre las cuentas nuevas y las creadas en 2016.

La directora de operaciones, Sheryl Sandberg, ha manifestado que los intentos de manipular a la opinión pública se volverían más sofisticados para evadir el control de Facebook, y ha calificado la situación como una "carrera armamentística". Más de 290.000 cuentas siguieron al menos a una de las páginas, se gastaron alrededor de 11.000 dólares en anuncios propagandísticos y crearon unos 30 eventos desde mayo de 2017. La compañía ha destacado que 126 millones de estadounidenses en Facebook y 16 millones en Instagram pudieron haber visto contenido político respaldado por Rusia.