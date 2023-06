¿Extraterrestres en Las Vegas? La llamada al 911 que está dando la vuelta al mundo: "Juro por Dios que no es una broma"

"Hay como una persona de unos dos metros y medio o tres, tiene ojos grandes y brillantes. Sigue ahí y nos está mirando", así comenzó la llamada de unos vecinos de Las Vegas a la Policía. Una llamada al 911 que no ha tardado en dar la vuelta al mundo.

Aparentemente aterrado por lo que estaba viendo, este vecino de Las Vegas no dudó en ponerse en contacto con la Policía para explicar la insólita escena que estaría presenciando. Aseguraba a los agentes tener dos criaturas "100% no humanas" en el patio trasero de su vivienda.

"Son muy grandes, tienen ojos y boca grande, no sé explicarlo... Sus ojos son brillantes, son 100% no humanos. Estoy muy nervioso... Juro por Dios que esto no es una broma, es la realidad, estamos aterrados", aseguraba el vecino que realizó la llamada.

Un objeto cayó del cielo antes de aparecer las 'criaturas'

Un testimonio que cobró más fuerza teniendo en cuenta que aproximadamente una hora antes de la llamada, los agentes de Policía de Las Vegas presenciaban la caída de un extraño objeto que descendía desde el cielo y que pudieron ver también numerosos vecinos. Se sucedían las llamadas de los vecinos después de observarse este fenómeno.

Los agentes de Policía otorgaron credibilidad a la versión de este vecino y se desplazaron hasta su vivienda, donde no pudieron observar nada. El presunto individuo no estaba y nadie lo volvió a ver, lo que no evitó el nerviosismo de los propios policías. "Estoy tan nervioso... Tengo mariposas, hermano. La gente vio una estrella fugaz y ahora dice que hay extraterrestres en su patio", dijo un oficial al otro mientras acudían a la casa.

Podría ser un bulo

Todo ocurrió el pasado 1 de mayo. A pesar de no encontrar nada en su visita, los agentes abrieron una investigación sobre lo sucedido que continúa a día de hoy, aunque no han podido encontrar nada que aporte credibilidad al testimonio del vecino sobre la presencia de una criatura extraterrestre.

Además, varios vecinos aseguraron que el objeto anteriormente mencionado cayó sobre su terreno dejando una marca en forma de esfera, una información ya desmentida al corroborar que hace años ya se encontraba esa marca en el mismo lugar.

Todo apunta a que el testimonio del vecino que alertó al 911 podría ser falso. No obstante, los servicios especializados de EE.UU estudian en este momento cientos de objetos voladores no identificados (OVNIS) detectados en distintos puntos del país.

Recientemente, David Grusch, un exoficial de Inteligencia, reveló que Estados Unidos conserva en secreto varias partes intactas integrantes de vehículos alienígenas.

"Los extraterrestres llevan tiempo entre nosotros"

Sorprendente también las declaraciones que hacía hace unas semanas un experto nominado al Premio Nobel. Se trata de Garry Nolan, quien afirmó que "los extraterrestres ya llevan mucho tiempo viviendo entre nosotros" pero no somos capaces de procesar esa información.