Un exoficial de Inteligencia revela que EEUU conserva en secreto partes intactas de vehículos alienígenas

Estados Unidos podría tener evidencias de que existen vehículos alienígenas. Según ha informado un exoficial de Inteligencia estadounidense llamado David Grusch, las autoridades del país poseen partes "intactas y parcialmente intactas" de naves espaciales de origen no humano.

Grusch afirma que entregó información clasificada al Congreso y al inspector general de la Comunidad de Inteligencia, que respalda sus afirmaciones, pero que sufrió represalias por parte de funcionarios del Gobierno.

Otros oficiales de Inteligencia han dado información similar a distintas agencias estadounidenses. Asimismo, un exagente de Inteligencia llamado Jonathan Grey confirmó también la existencia de "materiales exóticos".

"El material incluye vehículos intactos y parcialmente intactos"

Grusch asegura que la información sobre estos vehículos se está reteniendo ilegalmente en el Congreso y que los datos apuntan a que "no estamos solos". "No estamos hablando de orígenes o identidades prosaicas", dijo Grusch. "El material incluye vehículos intactos y parcialmente intactos".

Según él, se ha determinado el origen exótico de las partes encontradas mediante estudios de la morfología del vehículo y la ciencia de materiales. Grusch reveló que los hallazgos sobre fragmentos de naves no humanas se han ocultado durante mucho tiempo y que múltiples agencias mantienen en secreto esta información. Insiste en que lo encontrado es "inteligencia no humana, ya sea extraterrestre o de origen desconocido".

"Este es un fenómeno global y, sin embargo, una solución global sigue eludiéndonos"

En una entrevista exclusiva con 'The Debrief', el exagente Jonathan Gray reveló algunos detalles sobre el trabajo que realiza el NASIC en relación con los fenómenos anómalos no identificados. Según Gray, el NASIC es el responsable de analizar las imágenes y los datos obtenidos por los sensores militares y civiles, así como de estudiar los materiales recuperados de posibles vehículos no humanos. Gray afirmó que el NASIC ha podido examinar algunos fragmentos y piezas de origen desconocido que presentan propiedades físicas y químicas extraordinarias.

Gray no quiso revelar la procedencia exacta de estos materiales ni cómo llegaron a manos del NASIC, pero aseguró que no se limitan a los Estados Unidos. "Este es un fenómeno global y, sin embargo, una solución global sigue eludiéndonos", dijo. "Necesitamos una mayor cooperación internacional y transparencia para poder avanzar en nuestra comprensión de este misterio".