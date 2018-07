La extraña desaparición de una joven que tiene en vilo a la policía de Reino Unido

La policía de Reino Unido investiga la desaparición de una joven que califica como "extremadamente poco común". Se trata de Isabel Gayther, una estudiante de 21 años residente en Londres, cuya familia denunció su desaparición tras no presentarse en la cena de Navidad.

La cuenta de Facebook de la joven, según publica The Independent, sigue actualizada con mensajes extraños. "No estoy en Siria, ni me han secuestrado", "Un día y medio sin estar en contacto, no estoy desaparecida", son algunos de ellos.

Isabel, descrita por la policía como una joven delgada, blanca y de pelo largo y moreno, fue vista por última vez con un vestido oscuro.