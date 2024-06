Explota el colon de un hombre después de estornudar y sus intestinos salen disparados

Un hombre ha tosido y ha estornudado al mismo tiempo, haciendo que su colon explotara y sus intestinos salieran disparados. Ha ocurrido en Florida. Dos semanas antes de este suceso, el hombre de 63 años se sometió a una cirugía por unas complicaciones de cáncer de próstata. Le realizaron una cistectomía, una cirugía en la que se extirpa la vejiga. La operación fue exitosa y los médicos enviaron al paciente a casa "en buenas condiciones".

Pasados unos días, el hombre fue a una revisión médica en la que le examinaron la herida y le quitaron los puntos. Después de la cita en el hospital, él y su esposa fueron a desayunar a una cafetería. En un momento dado, el hombre estornudó y tosió a la vez y, a los pocos minutos, empezó a notar que algunos de sus órganos internos salían de su abdomen.

El hombre, rápidamente, cubrió la herida con su camisa y su esposa llamó al 911. El informe del caso, recogido en el 'American Journal of Medical Case Reports', explica que una ambulancia llegó cuatro minutos después y, aunque la camisa del hombre estaba empapada de fluidos corporales, los sanitarios observaron un sangrado mínimo.

Al no haber enfrentado nunca una lesión de este tipo, el informe del caso decía que el paramédico que acudió al lugar "no estaba seguro del mejor tratamiento", ya que los protocolos de rutina no tenían pautas para tratar la evisceración (protrusión de las vísceras abdominales). Sin embargo, sabía que los intestinos debían mantenerse húmedos, por lo que los cubrió con solución salina y los envolvió con una gasa alrededor del abdomen antes de llevarlo al hospital.

A su llegada, el paciente fue llevado de urgencia al quirófano, donde tres médicos examinaron el intestino y no encontraron evidencia de lesión. Por esta razón, pudieron colocarlo nuevamente dentro de su cuerpo. Luego, se cerró la piel del paciente con grapas quirúrgicas. Durante los días siguientes, el hombre se recuperó sin más complicaciones. Se le realizó un "examen abdominal tranquilizador" y los médicos lo consideraron lo suficientemente bien como para regresar a casa después de una semana.

Solo 7 casos en 2024

Esta rara pero grave complicación de la cirugía, llamada evisceración, también recibe el nombre de destripamiento y ocurre cuando los órganos internos de un paciente sobresalen a través de una incisión debido a la apertura de una herida quirúrgica. Los médicos dijeron que este informe de caso era "importante" porque la evisceración abdominal después de una cistectomía está poco documentada, con solo siete informes de la complicación en 2024.

La reapertura de un sitio quirúrgico ocurre en hasta 3 de cada 100 personas que han tenido cirugías abdominales y pélvicas. Y puede ser mortal para 4 de cada 10 pacientes debido a una pérdida excesiva de sangre, a un dolor intenso prolongado o a una lesión de los órganos que han estado expuestos.

Los expertos, incluidos los del informe de este caso, citan la tos como un importante factor de riesgo de la complicación. De hecho, los autores del informe concluyeron: "La tos probablemente fue la causa en nuestro caso".

