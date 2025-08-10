El activista palestino asesinado por un colono israelí en Cisjordania grabó su muerte

El activista palestino Odeh Hadalin, que colaboró en la creación del documental 'No Other Land' sobre la ocupación de Israel en Cisjordania, capturó en vídeo el momento en el que un colono israelí le disparó el pasado 28 de julio. Tal y como informó la ONG israelí B'T Selem, acabando con su vida.

En la grabación, que ha sido difundida por B'T Selem, se puede ver cómo Hadalin captura el momento en el que el colono Yinon Levimonta su pistola, le encañona y dispara. Justo después, se escucha al palestino gritar. Posteriormente, la imagen se tambalea y Hadalin se derrumba en el suelo entre gemidos.

Odeh Hadalin murió en ese mismo momento, fruto de la herida de bala que le provocó Levi. Posteriormente, el Ejército israelí se hizo con su cuerpo y lo retuvo durante diez días. Su hermano, Jalil Hadalin, aseguró, en esas fechas, que las autoridades estaban exigiendo a la familia que le enterrasen fuera de su aldea, Umm al Khair, y que el funeral se limitara a 15 personas. Finalmente, el Ejército devolvió el cadáver y el activista pudo ser enterrado en el cementerio de su aldea.

El colono disparó en dos ocasiones

El colono, que ya ha sido objeto de sanciones internacionales por la violencia que aplicaba sobre los palestinos, entró a pie al pueblo de Hadalin junto a una excavadora para llevar a cabo trabajos estructurales cerca de las viviendas de la aldea, tal y como detalla la ONG israelí Peace Now.

Ante esta escena, múltiples habitantes de Umm al Khair se dirigieron hacia la excavadora. Tras esto, increparon a Levi para que se detuviera y varios de los habitantes lanzaron piedras contra el vehículo. Todo esto se observa en el vídeo del fallecido. Como respuesta a los insultos, el colono disparó hasta en dos ocasiones. En una de ellas, mató a Odeh Hadalin. No obstante, otra persona también resultó herida por la excavadora, que continuó trabajando a pesar de que hubiera gente a su alrededor.

Según la estimación de B'T Selem, Odeh Hadalin estaba a unos 40 metros del lugar desde el que Levi le propinó el disparo. Tal y como detallan en el informe de la B'T Selem, al día siguiente "la policía liberó a Levi de su detención y le dejó bajo arresto domiciliario". Asegura que tan solo le dejaron bajo arresto domiciliario porque "alegaron falta de pruebas".

Como recoge dicho informe, "el 1 de agosto, Levi fue liberado del arresto domiciliario y el 4 de agosto, fue grabado otra vez invadiendo tierras de Umm al Khair acompañado por otro colono armado". Tras la muerte de Odeh Hadalin, detuvieron a 18 residentes de su aldea. Después, fueron liberados de forma progresiva.

