Estados Unidos acusa a España por las medidas contra Israel: "Alientan a los terroristas"

El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos ha señalado que las restricciones adoptadas por España sobre barcos y aviones con destino a Israel "alientan a los terroristas". Han asegurado que las medidas anunciadas por Pedro Sánchez son altamente preocupantes y que pueden afectar a operaciones de Estados Unidos y que pueden envalentonar a los terroristas.

"Es profundamente preocupante que España, miembro de la OTAN, haya optado por limitar potencialmente las operaciones estadounidenses y dar la espalda a Israel el mismo día en que seis personas fueron asesinadas en Jerusalén. Estas medidas envalentonan a los terroristas", ha señalado el portavoz, según ha informado Reuters.

Medidas anunciadas

El Gobierno presentó lunes un paquete de nueve medidas dirigidas a limitar la cooperación con Israel ante el conflicto en Gaza y que fueron aprobadas al día siguiente en el Consejo de Ministros. Entre ellas, se incluye un real decreto ley para consolidar jurídicamente el embargo de armas, en vigor de facto desde octubre de 2023. Aunque estaba previsto aprobarlo hoy, fuentes gubernamentales indican que podría retrasarse a otra reunión por motivos técnicos. Tras su aprobación en el Consejo de Ministros, deberá ser convalidado en el Congreso.

Además, se refuerzan los controles sobre el espacio aéreo y marítimo. España impedirá que aeronaves transporten material de defensa con destino a Israel y bloqueará el tránsito en puertos de barcos que suministren combustible a sus fuerzas armadas.

En el ámbito económico, se prohibirá la importación de productos procedentes de asentamientos ilegales en Gaza y Cisjordania, y los servicios consulares para españoles en esos territorios se limitarán a lo estrictamente obligatorio.

El Ejecutivo también amplía su apoyo a Palestina, con mayor implicación en la misión de la UE en el paso fronterizo de Rafah y nuevos proyectos en agricultura, seguridad alimentaria y asistencia médica. La ayuda humanitaria crecerá hasta 150 millones de euros en 2026, incluyendo 10 millones adicionales para la UNRWA.

Finalmente, se ha anunciado la prohibición de entrada a España de los ministros israelíes Bezalel Smotrich e Itamar Ben Gvir, que serán incluidos en el listado de sancionados y el sistema Schengen, quedando vetada su entrada al país.

